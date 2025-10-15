Passez le test de culture générale des candidates à Miss France 2026

Histoire, Géographie, actualité, culture, société, logique, mathématiques, Français, Anglais, ... Relevez le défi du test officiel Miss France.
1. Quelle est la capitale de l’Ukraine, pays encore au cœur de l’actualité internationale en 2025 ?
2. Quel droit fondamental pour les femmes a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars 2024 ?
3. Quel événement organisé par le vidéaste Squeezie a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans en octobre dernier ?
4. A quelle espèce animale Jane Goodall, décédée en octobre dernier, a-t-elle consacré sa carrière ?
5. Quel produit alimentaire à base de framboises congelées est devenu un phénomène viral sur TikTok ?
6. Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en mai 2025 ?
7. Vrai ou faux : le DSA a été mis en place pour réglementer les services numériques, et assurer la sécurité en ligne et la protection des données personnelles ? BONUS : de quel nom DSA est-t-il l’acronyme ?
8. Quelle personnalité décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025 ?
9. Quelle est la nationalité de María Corina Machado qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier ?
10. Quel joueur a remporté le tournoi de Roland-Garros en juin 2025 ?
1. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ?
- a- 1979
- b- 1981
- c- 1989
- d- 1991
- a- Jules César
- b- Auguste
- c- Astérix
- d- Trajan
- a- Compagnes
- b- Campagnes
- c- Citoyens
- d- Armes
- a- François Ier
- b- Louis XIV
- c- Henri II
- d- Louis XV
- a- Les 80 ans de l’abolition de la peine de mort
- b- Les 80 ans de la fête du Travail
- c- Les 80 ans de la fin de la guerre froide
- d- Les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
- a- Conseil d’État
- b- Conseil constitutionnel
- c- Cour de cassation
- d- Assemblée nationale
7. Lesquels de ces dieux appartiennent à la mythologie égyptienne ?a- Râ
- b- Anubis
- c- Apollon
- d- Osiris
- 1 - Photographie
- 2 - Téléphone
- 3- La radio
- 3 – Télévision
- a- La disparition des dinosaures (ils ont disparu il y a environ 66 millions d’année et première traces de l’homme environ 2,8 millions d’années)
- b- L’invention de l’écriture
- c- La chute de l’empire romain
- d- L’invention des smartphones
- a- Sahara
- b- Gobi
- c- Antarctique
- d- Kalahari
1. Quel est l’autre nom donné à la Joconde ?
- a- Lisa Maria
- b- Mona Lisa
- c- Dona Amalia
- d- Il n’y en a pas d’autre
2. Lesquels de ces films sont l’adaptation d’une œuvre littéraire ?
- a- Le Comte de Monte-Cristo
- b- Hunger Games
- c- Harry Potter
- d- Dune
- a- Léonard de Vinci
- b- Picasso
- c- Rodin
- d- Camille Claudel
- a- La Petite Sirène 1990
- b- La Belle et la Bête 1992
- c- Blanche-Neige 1937
- d- Peter Pan 1953
- a- Stranger Things
- b- La chronique des Bridgerton
- c- Mercredi
- d- Adolescence
- a- Il lui manque les deux bras
- b- Il lui manque la tête
- c- Un drapé lui couvre le bas du corps
- d- Elle est seins nus
- a- Ils sont animés par la même personne
- b-Ils sont diffusés sur TF1
- c- Ils sont tournés à Cannes
- d- Ils sont dédiés à la chanson
8. Quel peintre a donné son nom à une couleur ?
- a-Yves Klein
- b-Claude Monet
- c- Gustave Klimt
- d-Salvador Dalí
9.Quel écrivain est l’auteur de « Vingt mille lieues sous les mers » ?
- a- Jules Verne
- b- Guy de Maupassant
- c- Émile Zola
- d- Victor Hugo
- a- Angèle
- b- Aya Nakamura
- c- Charlotte Cardin
- d- Clara Luciani
- a- Maria Grazia Chiuri
- b- Jonathan Anderson
- c- Karl Lagerfeld
- d- Hedi Slimane
- a- Tibo InShape
- b- Squeezie
- c- Loft Girl
- d- Cyprien
1. Quel composant du corps humain transporte l’oxygène dans le sang grâce à l’hémoglobine ?
- a-Les globules blancs
- b-Les plaquettes
- c-Le plasma
- d-Les globules rouges
- a- La Lune change de taille tous les 28 jours
- b- Les phases varient selon la distance entre la Lune et la Terre
- c- Elles dépendent de la portion de Lune éclairée par le Soleil et visible depuis la Terre
- d- Des nuages interstellaires la recouvrent occasionnellement
4. Quel est l’aliment qui ne pourrit jamais, même après 3000 ans ?
- a- Le fromage
- b- Le miel
- c- e chocolat
- d- Un vieux burger oublié sous un lit
- a- Les deux roues
- b- La roue avant
- c- La roue arrière
- d- Aucune
- a- Pair
- b- Plus grand que 10
- c- Qui se termine par 1
- d- Divisible uniquement par 1 et lui-même
Problème
1. Si l’avion qui vous a emmené en Martinique volait à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15 ?
1. Quelle est l’année de règne de la première Miss Martinique élue Miss France ?
2. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronnées ?
3. En quelle année Camille Cerf a-t-elle été élue Miss France ?
4. Dans quelle ville aura lieu l’élection de Miss Univers dans quelques jours ?
1. Combien pèse un éléphant ?
- a- Trois cent kilos
- b- Trois cents kilos
- b- Trois cent cinquante kilos
- c- Trois cents cinquante kilos
- a- En vélo
- b- À cheval
- c- En voiture
- a- Hémisphère
- b- Tentacule
- c- Pétale
- d- Octave
- Il ne faut pas en faire tout un ...
- Rira bien qui rira ....
- Il ne faut pas se mettre ... en tête
- Ça ne casse pas trois pattes...
- a- Bigoudis
- b- Canaris
- c- Soucis
- d- Gribouillis
- a- Tu as été élue
- b- Vous avez été sacrée
- c- Nous avons été photographié
- d- Elles ont été sauvées
- a- Parti
- b- Partis
- c- Partie
- d- Partit
- a- Rêver
- b- Rire
- c- Stats
- d- Coloc
- a- Pollonisent les plantes
- b- Pollinisent les plantes
- c- Pallonisent les plantes
- d- Polonnisent les plantes
1. Which letter doesn’t appear in the name of any U.S. state ?
- a- Q
- b- Z
- c- X
- d- J
- a- 3 sides
- b- 6 sides
- c- 8 sides
- d- 10 sides
- a- 3 years
- b- 4 years
- c- 5 years
- d- 7 years
You also get an additional €3 off.
How much will you pay for the t-shirt?
5. In what year did the first man walk on the Moon ?
- a- 1967
- b- 1969
- c- 1971
- d- 1973
6. Complétez les phrases suivantes :
- Every year, Miss France ... a beautiful crown.
- (Use the verb To wear)
- I .... to become Miss France when I was a little girl. 💭
- This is ... amazing opportunity for all the contestants.
- The candidates come .... all regions of France.
- The crown is .... than last year’s.
- (Use shine)
1. Quel mot peut-on associer à ces trois définitions : Un novice, une combinaison de travail, une couleur. (20 secondes)
- A. Rouge
- B. Bleu
- C. Blanc
- D. Jaune
3. Si avant-hier on était mardi, quel jour serons-nous après demain ?(30 secondes)
4. Quelle proposition complète cette suite logique ? (30 secondes)
- A - NCIQ
- B - MNOS
- C - ESRT
- D - XULS
Les réponses de la partie actualité du test de Culture générale
- Kiev
- Le libre recours à l’IVG
- GP Explorer 3
- Chimpanzés
- Franui
- Paris Saint-Germain ou PSG.
- Vrai / Bonus : Digital Services Act
- Robert Badinter
- Vénézuélienne
- Carlos Alcaraz
Les réponses Histoire géographie du test de culture générale
- 1989
- Auguste
- Campagnes
- François Ier
- Les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
- Conseil constitutionnel / Réponse : 2027
- Râ, Anubis, Osiris
- Photographie
- L’invention de l’écriture
- Antarctique
Les réponses de la partie arts et divertissement
- Mona Lisa /Bonus : Léonard de Vinci
- Tous ces films
- Rodin
- Blanche-Neige
- Adolescence
- Il lui manque la tête
- Ils sont animés par la même personne, ils sont diffusés sur TF1, ils sont dédiés à - la chanson
- Yves Klein / Bonus : le bleu
- Jules Verne
- Charlotte Cardin
- Jonathan Anderson
- Tibo Inshape
Les réponses aux questions sciences
- Les globules rouges
- Les marées
- 366 jours
- Le miel
- La roue arrière (exception sur certains rares modèles récents de vélos électriques)
- Divisible uniquement par 1 et lui-même / Bonus : 19
- 1890 km
Les réponses sur la langue française :
- Trois cents kilos
- Trois cent cinquante kilos
- En vélo
- Octave
- fromage / le dernier / martel / à un canard
- Gribouillis
- Nous avons été photographié
- Partie
- Rire
- Pollinisent les plantes
Les réponses aux questions « Miss France »
- 2025
- 30
- en 2014
- Pak Kret (Bangkok accepté)
Les réponses du test en anglais
- Q
- 8 sides
- 4 years
- 9 euros
- 1969 / Bonus : Niel Amstrong
- wears / dreamed ou wished ou wanted / an / from / shinier
Les réponses au test de logique de Miss France 2026
- Bleu
- 3
- Samedi
- NCIQ