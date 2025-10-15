

Passez le test de culture générale des candidates à Miss France 2026

Tahiti le 12 novembre 2026. En Martinique pour leur voyage de préparation, les trente Miss régionales qui concourent pour la couronne de Miss France 2026 ont passé le quiz de culture générale. A votre tour de répondre.

Histoire, Géographie, actualité, culture, société, logique, mathématiques, Français, Anglais, ... Relevez le défi du test officiel Miss France.

Actualité

1. Quelle est la capitale de l’Ukraine, pays encore au cœur de l’actualité internationale en 2025 ?

2. Quel droit fondamental pour les femmes a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars 2024 ?

3. Quel événement organisé par le vidéaste Squeezie a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans en octobre dernier ?

4. A quelle espèce animale Jane Goodall, décédée en octobre dernier, a-t-elle consacré sa carrière ?

5. Quel produit alimentaire à base de framboises congelées est devenu un phénomène viral sur TikTok ?

6. Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en mai 2025 ?

7. Vrai ou faux : le DSA a été mis en place pour réglementer les services numériques, et assurer la sécurité en ligne et la protection des données personnelles ? BONUS : de quel nom DSA est-t-il l’acronyme ?

8. Quelle personnalité décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025 ?

9. Quelle est la nationalité de María Corina Machado qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier ?

10. Quel joueur a remporté le tournoi de Roland-Garros en juin 2025 ?



Histoire / Géographie

1. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ? a- 1979

b- 1981

c- 1989

d- 1991 2. Qui était le premier empereur de Rome ? a- Jules César

b- Auguste

c- Astérix

d- Trajan 3. Quel mot est cité en premier dans La Marseillaise ? a- Compagnes

b- Campagnes

c- Citoyens

d- Armes 4. Quel roi a construit le célèbre château de Chambord et est associé à la Renaissance française ? a- François Ier

b- Louis XIV

c- Henri II

d- Louis XV 5. Quel évènement historique a-t-on commémoré en France le 8 mai 2025 ? a- Les 80 ans de l’abolition de la peine de mort

b- Les 80 ans de la fête du Travail

c- Les 80 ans de la fin de la guerre froide

d- Les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe 6. Qui proclame officiellement les résultats de l’élection présidentielle en France ? a- Conseil d’État

b- Conseil constitutionnel

c- Cour de cassation

d- Assemblée nationale BONUS : Quand aura lieu la prochaine élection présidentielle en France ?



7. Lesquels de ces dieux appartiennent à la mythologie égyptienne ?a- Râ b- Anubis

c- Apollon

d- Osiris 8. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne : 1 - Photographie

2 - Téléphone

3- La radio

3 – Télévision 9. La Préhistoire prend fin avec : a- La disparition des dinosaures (ils ont disparu il y a environ 66 millions d’année et première traces de l’homme environ 2,8 millions d’années)

b- L’invention de l’écriture

c- La chute de l’empire romain

d- L’invention des smartphones 10. Quel est le plus grand désert du monde par sa superficie ? a- Sahara

b- Gobi

c- Antarctique

d- Kalahari 1. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ?2. Qui était le premier empereur de Rome ?3. Quel mot est cité en premier dans La Marseillaise ?4. Quel roi a construit le célèbre château de Chambord et est associé à la Renaissance française ?5. Quel évènement historique a-t-on commémoré en France le 8 mai 2025 ?6. Qui proclame officiellement les résultats de l’élection présidentielle en France ?BONUS : Quand aura lieu la prochaine élection présidentielle en France ?7. Lesquels de ces dieux appartiennent à la mythologie égyptienne ?a- Râ8. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne :9. La Préhistoire prend fin avec :10. Quel est le plus grand désert du monde par sa superficie ?

Arts et Divertissements

1. Quel est l’autre nom donné à la Joconde ? a- Lisa Maria

b- Mona Lisa

c- Dona Amalia

d- Il n’y en a pas d’autre BONUS : Et d’ailleurs, qui a peint La Joconde ?



2. Lesquels de ces films sont l’adaptation d’une œuvre littéraire ? a- Le Comte de Monte-Cristo

b- Hunger Games

c- Harry Potter

d- Dune 3. Qui a sculpté le Penseur de Rodin ? a- Léonard de Vinci

b- Picasso

c- Rodin

d- Camille Claudel 4. Lequel de ces longs métrages de Walt Disney est le plus anciens ? a- La Petite Sirène 1990

b- La Belle et la Bête 1992

c- Blanche-Neige 1937

d- Peter Pan 1953 5. Pour quelle série Owen Cooper a-t-il été le plus jeune acteur à recevoir un Emmy Awards à seulement 15 ans ? a- Stranger Things

b- La chronique des Bridgerton

c- Mercredi

d- Adolescence 6. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo ? a- Il lui manque les deux bras

b- Il lui manque la tête

c- Un drapé lui couvre le bas du corps

d- Elle est seins nus 7. Quels sont les points communs entre ces trois divertissements : The Voice, Star Academy, NRJ Music Awards a- Ils sont animés par la même personne

b-Ils sont diffusés sur TF1

c- Ils sont tournés à Cannes

d- Ils sont dédiés à la chanson BONUS : qui les présente ?



8. Quel peintre a donné son nom à une couleur ? a-Yves Klein

b-Claude Monet

c- Gustave Klimt

d-Salvador Dalí BONUS : Quelle est cette couleur ?



9.Quel écrivain est l’auteur de « Vingt mille lieues sous les mers » ? a- Jules Verne

b- Guy de Maupassant

c- Émile Zola

d- Victor Hugo 10.Quelle chanteuse francophone interprète le titre « Ensemble » aux côtés d’Aliocha Schneider ? a- Angèle

b- Aya Nakamura

c- Charlotte Cardin

d- Clara Luciani 11.Qui est le nouveau directeur artistique des collections femme et homme chez Dior ? a- Maria Grazia Chiuri

b- Jonathan Anderson

c- Karl Lagerfeld

d- Hedi Slimane 12.Quel est le youtubeur français qui cumule à ce jour le plus d’abonnés sur la plateforme YouTube ? a- Tibo InShape

b- Squeezie

c- Loft Girl

d- Cyprien 1. Quel est l’autre nom donné à la Joconde ?BONUS : Et d’ailleurs, qui a peint La Joconde ?2. Lesquels de ces films sont l’adaptation d’une œuvre littéraire ?3. Qui a sculpté le Penseur de Rodin ?4. Lequel de ces longs métrages de Walt Disney est le plus anciens ?5. Pour quelle série Owen Cooper a-t-il été le plus jeune acteur à recevoir un Emmy Awards à seulement 15 ans ?6. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo ?7. Quels sont les points communs entre ces trois divertissements : The Voice, Star Academy, NRJ Music AwardsBONUS : qui les présente ?8. Quel peintre a donné son nom à une couleur ?BONUS : Quelle est cette couleur ?9.Quel écrivain est l’auteur de « Vingt mille lieues sous les mers » ?10.Quelle chanteuse francophone interprète le titre « Ensemble » aux côtés d’Aliocha Schneider ?11.Qui est le nouveau directeur artistique des collections femme et homme chez Dior ?12.Quel est le youtubeur français qui cumule à ce jour le plus d’abonnés sur la plateforme YouTube ?

Sciences

1. Quel composant du corps humain transporte l’oxygène dans le sang grâce à l’hémoglobine ? a-Les globules blancs

b-Les plaquettes

c-Le plasma

d-Les globules rouges 2. Pourquoi la Lune présente-t‑elle des phases (croissant, quartier, pleine Lune) ? a- La Lune change de taille tous les 28 jours

b- Les phases varient selon la distance entre la Lune et la Terre

c- Elles dépendent de la portion de Lune éclairée par le Soleil et visible depuis la Terre

d- Des nuages interstellaires la recouvrent occasionnellement 3. Une année bissextile compte XX jours



4. Quel est l’aliment qui ne pourrit jamais, même après 3000 ans ? a- Le fromage

b- Le miel

c- e chocolat

d- Un vieux burger oublié sous un lit 5. Sur une bicyclette classique, laquelle des deux roues est motrice ? a- Les deux roues

b- La roue avant

c- La roue arrière

d- Aucune 6. En mathématiques, un nombre premier est un nombre … a- Pair

b- Plus grand que 10

c- Qui se termine par 1

d- Divisible uniquement par 1 et lui-même BONUS : De ce fait, quel est le nombre premier qui arrive juste après 17 ?



Problème

1. Si l’avion qui vous a emmené en Martinique volait à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15 ? 1. Quel composant du corps humain transporte l’oxygène dans le sang grâce à l’hémoglobine ?2. Pourquoi la Lune présente-t‑elle des phases (croissant, quartier, pleine Lune) ?3. Une année bissextile compte XX jours4. Quel est l’aliment qui ne pourrit jamais, même après 3000 ans ?5. Sur une bicyclette classique, laquelle des deux roues est motrice ?6. En mathématiques, un nombre premier est un nombre …BONUS : De ce fait, quel est le nombre premier qui arrive juste après 17 ?Problème1. Si l’avion qui vous a emmené en Martinique volait à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15 ?

Le monde des Miss

1. Quelle est l’année de règne de la première Miss Martinique élue Miss France ?



2. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronnées ?



3. En quelle année Camille Cerf a-t-elle été élue Miss France ?



4. Dans quelle ville aura lieu l’élection de Miss Univers dans quelques jours ? 1. Quelle est l’année de règne de la première Miss Martinique élue Miss France ?2. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronnées ?3. En quelle année Camille Cerf a-t-elle été élue Miss France ?4. Dans quelle ville aura lieu l’élection de Miss Univers dans quelques jours ?

Français

1. Combien pèse un éléphant ? a- Trois cent kilos

b- Trois cents kilos 2. Et un hippopotame ? b- Trois cent cinquante kilos

c- Trois cents cinquante kilos 3. Pour l’Académie française, que dit-on fréquemment, bien que cela soit une faute ? a- En vélo

b- À cheval

c- En voiture 4. Quel mot n’est pas du genre masculin ? a- Hémisphère

b- Tentacule

c- Pétale

d- Octave 5. Complétez les expressions : (0,5 par bonne réponse) Il ne faut pas en faire tout un ...

Rira bien qui rira ....

Il ne faut pas se mettre ... en tête

Ça ne casse pas trois pattes... 6. Quel mot se termine toujours par un « S » au singulier comme au pluriel ? a- Bigoudis

b- Canaris

c- Soucis

d- Gribouillis 7. Dans quelle phrase y a-t-il une faute ? a- Tu as été élue

b- Vous avez été sacrée

c- Nous avons été photographié

d- Elles ont été sauvées 8. Comment écrire le mot manquant de cette phrase : « je veux faire ………. de la bande » ? a- Parti

b- Partis

c- Partie

d- Partit 9. Lequel de ces mots n’est pas un palindrome ? a- Rêver

b- Rire

c- Stats

d- Coloc 10. Les abeilles sont importantes pour l’agriculture surtout parce qu’elles …. a- Pollonisent les plantes

b- Pollinisent les plantes

c- Pallonisent les plantes

d- Polonnisent les plantes 1. Combien pèse un éléphant ?2. Et un hippopotame ?3. Pour l’Académie française, que dit-on fréquemment, bien que cela soit une faute ?4. Quel mot n’est pas du genre masculin ?5. Complétez les expressions : (0,5 par bonne réponse)6. Quel mot se termine toujours par un « S » au singulier comme au pluriel ?7. Dans quelle phrase y a-t-il une faute ?8. Comment écrire le mot manquant de cette phrase : « je veux faire ………. de la bande » ?9. Lequel de ces mots n’est pas un palindrome ?10. Les abeilles sont importantes pour l’agriculture surtout parce qu’elles ….

Anglais

1. Which letter doesn’t appear in the name of any U.S. state ? a- Q

b- Z

c- X

d- J 2. How many sides are there on a french STOP sign ? a- 3 sides

b- 6 sides

c- 8 sides

d- 10 sides 3. How long is the presidential term in the United states ? a- 3 years

b- 4 years

c- 5 years

d- 7 years 4. A t-shirt costs €16. There is a 25% discount throughout the store.

You also get an additional €3 off.

How much will you pay for the t-shirt?



5. In what year did the first man walk on the Moon ? a- 1967

b- 1969

c- 1971

d- 1973 BONUS : Who was he ?



6. Complétez les phrases suivantes : Every year, Miss France ... a beautiful crown.

(Use the verb To wear)

I .... to become Miss France when I was a little girl. 💭

This is ... amazing opportunity for all the contestants.

The candidates come .... all regions of France.

The crown is .... than last year’s.

(Use shine) 1. Which letter doesn’t appear in the name of any U.S. state ?2. How many sides are there on a french STOP sign ?3. How long is the presidential term in the United states ?4. A t-shirt costs €16. There is a 25% discount throughout the store.You also get an additional €3 off.How much will you pay for the t-shirt?5. In what year did the first man walk on the Moon ?BONUS : Who was he ?6. Complétez les phrases suivantes :

Logique

1. Quel mot peut-on associer à ces trois définitions : Un novice, une combinaison de travail, une couleur. (20 secondes) A. Rouge

B. Bleu

C. Blanc

D. Jaune 2. 3 poissons sont dans un seau. L'un meurt. Combien en reste-t-il ? (30 secondes)



3. Si avant-hier on était mardi, quel jour serons-nous après demain ?(30 secondes)



4. Quelle proposition complète cette suite logique ? (30 secondes) A - NCIQ

B - MNOS

C - ESRT

D - XULS 1. Quel mot peut-on associer à ces trois définitions : Un novice, une combinaison de travail, une couleur. (20 secondes)2. 3 poissons sont dans un seau. L'un meurt. Combien en reste-t-il ? (30 secondes)3. Si avant-hier on était mardi, quel jour serons-nous après demain ?(30 secondes)4. Quelle proposition complète cette suite logique ? (30 secondes)

LES REPONSES

Les réponses de la partie actualité du test de Culture générale

- Kiev

- Le libre recours à l’IVG

- GP Explorer 3

- Chimpanzés

- Franui

- Paris Saint-Germain ou PSG.

- Vrai / Bonus : Digital Services Act

- Robert Badinter

- Vénézuélienne

- Carlos Alcaraz



Les réponses Histoire géographie du test de culture générale

- 1989

- Auguste

- Campagnes

- François Ier

- Les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe

- Conseil constitutionnel / Réponse : 2027

- Râ, Anubis, Osiris

- Photographie

- L’invention de l’écriture

- Antarctique



Les réponses de la partie arts et divertissement

- Mona Lisa /Bonus : Léonard de Vinci

- Tous ces films

- Rodin

- Blanche-Neige

- Adolescence

- Il lui manque la tête

- Ils sont animés par la même personne, ils sont diffusés sur TF1, ils sont dédiés à - la chanson

- Yves Klein / Bonus : le bleu

- Jules Verne

- Charlotte Cardin

- Jonathan Anderson

- Tibo Inshape



Les réponses aux questions sciences

- Les globules rouges

- Les marées

- 366 jours

- Le miel

- La roue arrière (exception sur certains rares modèles récents de vélos électriques)

- Divisible uniquement par 1 et lui-même / Bonus : 19

- 1890 km



Les réponses sur la langue française :

- Trois cents kilos

- Trois cent cinquante kilos

- En vélo

- Octave

- fromage / le dernier / martel / à un canard

- Gribouillis

- Nous avons été photographié

- Partie

- Rire

- Pollinisent les plantes



Les réponses aux questions « Miss France »

- 2025

- 30

- en 2014

- Pak Kret (Bangkok accepté)



Les réponses du test en anglais

- Q

- 8 sides

- 4 years

- 9 euros

- 1969 / Bonus : Niel Amstrong

- wears / dreamed ou wished ou wanted / an / from / shinier



Les réponses au test de logique de Miss France 2026

- Bleu

- 3

- Samedi

- NCIQ



- Kiev- Le libre recours à l’IVG- GP Explorer 3- Chimpanzés- Franui- Paris Saint-Germain ou PSG.- Vrai / Bonus : Digital Services Act- Robert Badinter- Vénézuélienne- Carlos Alcaraz- 1989- Auguste- Campagnes- François Ier- Les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe- Conseil constitutionnel / Réponse : 2027- Râ, Anubis, Osiris- Photographie- L’invention de l’écriture- Antarctique- Mona Lisa /Bonus : Léonard de Vinci- Tous ces films- Rodin- Blanche-Neige- Adolescence- Il lui manque la tête- Ils sont animés par la même personne, ils sont diffusés sur TF1, ils sont dédiés à - la chanson- Yves Klein / Bonus : le bleu- Jules Verne- Charlotte Cardin- Jonathan Anderson- Tibo Inshape- Les globules rouges- Les marées- 366 jours- Le miel- La roue arrière (exception sur certains rares modèles récents de vélos électriques)- Divisible uniquement par 1 et lui-même / Bonus : 19- 1890 km- Trois cents kilos- Trois cent cinquante kilos- En vélo- Octave- fromage / le dernier / martel / à un canard- Gribouillis- Nous avons été photographié- Partie- Rire- Pollinisent les plantes- 2025- 30- en 2014- Pak Kret (Bangkok accepté)- Q- 8 sides- 4 years- 9 euros- 1969 / Bonus : Niel Amstrong- wears / dreamedwishedwanted / an / from / shinier- Bleu- 3- Samedi- NCIQ

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 12 Novembre 2025 à 11:07 | Lu 3262 fois



