Passation de commandement à bord du Prairial

Originaire de l’Ardèche, âgé de 42 ans et marié à Florence avec qui il a eu deux filles de 8 et 11 ans, Sylvain Faya est entré à l’école de maistrance en 1996 avant de servir pendant quatre ans comme navigateur aérien sur Alizé, un avion de surveillance embarqué. Il effectue alors plusieurs missions à bord du porte-avions Foch au large de l’ex-Yougoslavie.



En 2000, il est admis à l’école militaire de la flotte. Après sa période de formation embarquée à bord de la Jeanne d’Arc, il débute sa carrière d’officier comme détecteur. Il est affecté sur le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré, puis sur la frégate anti-aérienne Cassard avec laquelle il participe à deux escortes du porte-avions Charles de Gaulle dans l'océan Indien, ainsi qu’à l’opération Baliste au large du Liban en 2006.



Promu lieutenant de vaisseau en 2007, Sylvain Faya prend le commandement du Sabre à Toulon qu’il transfère à Dakar avant de rejoindre l’école des systèmes de combat et armes navales.



Entre 2009 et 2013, il sert comme chef du service "Lutte au-dessus de la surface sur frégates. À bord du Latouche-Tréville, il participe à l’entraînement de plusieurs sous-marins lanceurs d’engins ainsi qu’à une mission Grand Nord. Sur la frégate de défense aérienne Forbin, il réalise des missions en Méditerranée orientale ainsi que des escortes du porte-avions.



En 2013, il est affecté à l’état-major de la force d’action navale comme responsable de la simulation. Il se voit confier la responsabilité de deux stages d’entraînement de frégates anti-aériennes.



Breveté de l’école de guerre en 2016, Sylvain Faya rejoint le bureau emploi-doctrine de l’état-major des opérations de la Marine avant d'être promu capitaine de frégate en 2017. Il est titulaire de l’ordre national du mérite, et totalise 1 234 jours de mer et 717 heures de vol.