Pascal Sun inspiré par "les scènes de tous les jours"

PAPEETE, le 26 septembre 2019 - L’artiste peintre Pascal Sun présente ses dernières créations à la galerie des Tropiques. Il a déjà fait plusieurs expositions collectives et individuelles et constate, au fil des ans, une évolution de sa technique.



" Ce qui m’inspire ", dit l’artiste peintre Pascal Sun, alias Sun, " c’est la vie à Tahiti, les scènes de tous les jours, comme un homme avec une guitare, un couple dans une benne, une danseuse… "



Il raconte des gestes simples de vies simples. " Je trouve que ce qui met le mieux en valeur la Polynésie, c’est la simplicité. "



Le choix des couleurs (toujours franches), des traits (nets), des formes (élémentaires), les silhouettes de ses personnages se sont mis au service de l’artiste.



"Mon père m’a donné envie"



Sun a débuté la peinture grâce à son père. " Il aimait peindre et m’a donné ça. Il s’est formé auprès d’artistes comme Guy Huze par exemple. "



Il a griffonné très tôt et, à l’âge de 20 ans, sans jamais avoir pris de cours ailleurs qu’à l’école, il s’est amusé à faire des tableaux, des portraits notamment. " Mon père m’avait vraiment donné envie ."



Sa popularité a explosé un peu par hasard. " En fait, j’allais dans une galerie de Tahiti faire encadrer mes tableaux et c’est là qu’on m’a encouragé à montrer ce que je faisais. "



En 2011, il a présenté une série d’aquarelles, principalement, ainsi que quelques acryliques. Ses personnages n’avaient alors pas de visage, leur corps était plutôt naïf, " un peu disproportionné peut-être car c’est quelque chose auquel je ne prêtais pas grande attention ".



Les traits des visages sont apparus en 2012 " c’était plus abouti. À force de travail, j’ai fait évoluer ma technique ", remarque l’artiste.



Après cinq expositions collectives et autant d’expositions individuelles, Sun revient avec une série de scènes de tous les jours comme il les aime. Certains tableaux restent sobres au niveau des couleurs, d’autres sont plus éclatants. " J’ai utilisé en particulier du jaune, car je trouve ça lumineux et frais ."