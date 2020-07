Pas de révolution dans les commissions à l'APF

Tahiti, le 7 juillet 2020 – En clôture de la séance à l'Assemblée, la désignation des nouveaux membres des commissions a donné lieu à peu de changement. De nombreux présidents et vice-présidents ont été reconduits, les rares changements se faisant au détriment des vaincus des dernières municipales.



Leur renouvellement devait intervenir en avril dernier mais, covid oblige, la procédure avait été décalée par une modification du règlement intérieur de l'Assemblée. Le vote des nouveaux membres et bureaux est ainsi intervenu ce lundi. Sur la douzaine de commissions instituées à l'Assemblée, trois présidences ont ainsi changé de tête. Si Philip Schyle continuera à présider la commission des institutions, deux vaincus des dernières municipales perdent leur présidence. Teapehu Teahe, battue à Takaroa, laisse la commission du logement à Béatrice Lucas et John Toromona, encore écarté à Moorea, abandonne la tête de la commission permanente au profit de Benoit Kautai. La nouvelle commission permanente est déjà à l'œuvre jusqu'à la tenue de la prochaine session à l'APF. A ce jeu des commissions musicales, c'est Thomas Moutame qui récupère celle de l'agriculture laissée vacante par le maire de Nuku Hiva. Il s'agit des seuls changements notables qui s'accompagnent d'une petite redistribution des crédits collaborateurs entre les élus. Antonio Perez, Minarii Galenon, Teura Iriti, Virginie Bruant, Charles Fong Loi, Michel Buillard et Dylma Aro restent aux commandes des commissions présidées depuis l'année dernière. Non-inscrits dans un groupe mais statutairement obligés de figurer au sein d'une commission législative, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey héritent de deux strapontins laissés par le groupe Tapura. Ils sont désormais membres respectivement de la commission Tourisme et de celle de l'Équipement.