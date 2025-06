"Pas de place pour Bezos": le mariage du milliardaire hérisse à Venise

Rome, Italie | AFP | vendredi 13/06/2025 - Le nom du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, barré d'une croix rouge, a été inscrit sur une grande bannière accrochée à un clocher dominant la lagune de Venise pour protester contre son mariage prévu fin juin, a constaté l'AFP.



Le milliardaire américain de 61 ans et sa fiancée, la journaliste Lauren Sanchez, doivent célébrer leur mariage en présence de nombreux VIP dans la cité des Doges du 24 au 26 juin.



"Il n’est pas le bienvenu, ni à Venise, ni ailleurs!", a écrit sur Facebook le collectif "No Space for Bezos", qui a accroché la bannière, retirée jeudi, et collé plusieurs affiches et stickers appelant à un rassemblement contre l'événement.



En 2014, la ville avait déjà accueilli les noces de l'acteur hollywoodien George Clooney et de l'avocate Amal Alamuddin.



"Venise est une ville vivante, pas un local à louer au meilleur prix", a souligné le collectif sur les réseaux sociaux.



Le maire Luigi Brugnaro avait au contraire salué la décision du couple de se marier à Venise, déclarant en mars au quotidien italien Corriere della Sera que les retombées économiques des noces se chiffreraient en millions de dollars.



La municipalité avait par ailleurs assuré que l’événement rassemblerait seulement 200 invités, sans "aucune perturbation" pour la ville.



Mais la presse italienne a fait état de cinq hôtels réservés pour l'occasion, ainsi que d'une impressionnante flotte de bateaux-taxis et un amarrage pour le méga-yacht de M. Bezos.



Les opposants à l'évènement dénoncent entre autres la privatisation d'une partie de la ville, déjà l'objet d'un tourisme de masse que les autorités peinent à juguler.