Le Tour de Tahiti Nui 2019 s’est terminé ce vendredi soir sur le front de mer de Papeete. A l’issue des six jours de course, c’est le Martiniquais Axel Carnier qui remporte la 25ème édition du Tour de Tahiti Nui devant le métropolitain Nicolas Breuillard et le Calédonien Ryann Lacheny.



Il n’y aura pas de Tahitien sur le podium de la 25ème édition du Tour de Tahiti Nui. La dernière étape s’est déroulée sur le front de mer de Papeete sur un parcours en boucle d’une quarantaine de kilomètres. C’est le Calédonien Ryann Lacheny qui remporte cette dernière épreuve devant Terii Teihotaata, Heiarii Manutahi et Taruia Krainer.



Les Tahitiens terminent en beauté cette ultime étape mais au classement général, ils sont absents du podium. Le Tour de Tahiti Nui 2019 est remporté par le Martiniquais Axel Carnier, devant le métropolitain Nicolas Breuillard et le Calédonien Ryann Lacheny.



Taruia Krainer, vainqueur de l’édition 2018, termine à la quatrième place de ce classement général au bout des six jours de course. Kahiri Endeler ne démérite pas en s’offrant une cinquième place au général à l’issue de ce Tour de Tahiti Nui 2019. SB/FTC