Pas de Longboard aux JO de 2028

Tahiti, le 10 avril 2025 - Ce mercredi, l'International Surfing Association a annoncé officiellement que le Longboard ne fera pas partie des disciplines olympiques retenues aux Jeux de Los Angeles en 2028. Un coup dur pour la France qui compte parmi les grandes nations de la discipline, mais également pour Tahiti qui avait également des arguments à faire valoir. À l'exemple notamment du 'aito Moana Domenech, actuellement sur le départ pour les championnats du monde ISA de Longboard au Salvador.



La nouvelle est tombée et fait déjà grand bruit dans la communauté Surf : Le longboard ne sera pas une discipline olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028. En effet, dans un communiqué de Presse, l'International Surfing Association (ISA), reconnue par le Comité international olympique (CIO) en tant qu'autorité d'administration mondiale pour le Surf, n'a pas manqué de réagir : " L'ISA apprend avec déception la décision du CIO quant à la non inscription du longboard aux épreuves olympiques de Los Angeles en 2028." Même si, par souci de représailles peut-être, celle-ci a tenu à préciser : " L'ISA a apprécié l'opportunité de présenter la valeur du longboard pour l'inclusion olympique et est reconnaissante d'avoir été considérée dans le programme LA28. (...)" Pourtant, la non-inscription du longboard aux épreuves de "LA28" n'est pas la seule mauvaise nouvelle puisque leur requête d'ajouter davantage d'athlètes en shortboard (Surf NDLR) a également été déclinée. Un refus justifié, selon l'ISA, par une volonté du CIO de mettre l'accent sur l'égalité des genres, entraînant ainsi une restriction des quotas d'athlètes.



Toutefois, pour le président de l'ISA, Fernando Aguerre, le combat continu : " Évidement, nous sommes déçus de recevoir cette nouvelle (...), mais je crois que nous ne sommes qu'au début de notre longue aventure Olympique. Nous sommes fiers de la contribution du Surf aux succès des Jeux Olympiques, et nous continuerons d'aller de l'avant dans nos efforts de campagne pour l'inclusion du Longboard aux Jeux de Brisbane en 2032 et au delà. Nous travaillerons de près avec le CIO et le comité organisateur de Brisbane pour défendre l'intérêt de notre sport sur la scène olympique. En tant que surfeurs, nous savons que trouver la vague parfaite prend du temps. Dans notre sport, on apprend la patience, la passion et la persistance. Ce sont des traits de caractères qui définissent l'ISA depuis maintenant 30 ans et qui ont permis de voir le Surf débarquer aux Jeux de Tokyo. Nous continuerons de mettre la même énergie dans nos ambitions olympiques futures."



Une partie remise et un coup dur pour la France qui compte parmi les grandes nations du Longboard. Pour rappel, en 2023, aux championnats du monde de Longboard ISA, celle-ci réalisait le doublé en s'imposant chez les hommes avec Antoine Delpero, et chez les femmes avec Alice Lemoigne. Une opportunité en or qui devra donc attendre. D'autant que Tahiti n'était pas en reste et avait également des arguments à faire valoir. À l'exemple du 'aito Moana Domenech, "le lionceau", actuellement sur le départ pour le Salvador où il participera, du 25 avril au 1er mai, aux championnats du monde ISA de longboard 2025.