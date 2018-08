Pas-de-Calais: une fillette de dix ans se noie dans la piscine d'un camping

Boulogne-sur-Mer, France | AFP | vendredi 17/08/2018 - Une fillette de dix ans s'est noyée dans la piscine d'un camping à Wimereux (Pas-de-Calais) jeudi soir alors qu'elle se baignait avec son frère, a-t-on appris auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.



Le drame a eu lieu à 19H40, elle "était arrivée quelques dizaines de minutes plus tôt en compagnie de son père et de son frère", a indiqué cette source à l'AFP.

"D'après son père, l'enfant ne savait pas nager", a ajouté cette source, précisant que "personne ne surveillait la piscine, laquelle était sécurisée par la présence d'une barrière".

"Les secours ont tenté de la réanimer pendant une heure, avant de la transporter vers le centre hospitalier de Boulogne", a affirmé le maire de la ville Francis Ruelle.

Ce camping, "dispose d’une piscine couverte aux normes: il n’y a pas d’obligation de maîtres-nageurs sauveteurs, la baignade est sous la responsabilité des adultes", a-t-il précisé.

Une enquête est en cours pour "vérifier la conformité de la piscine aux normes de sécurité", a indiqué le parquet.

La France a enregistré 373 décès par noyade entre le 1er juin et le 9 août, soit en moyenne un peu plus de cinq morts par jour, selon l'agence sanitaire Santé publique France (SpFrance).