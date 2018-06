Participez à la Tahiti Moorea Sailing !

PAPEETE, le 18 juin 2018 - La Tahiti Moorea Sailing RDV (TMS RDV) s'apprête à vivre sa 13e édition. Cet événement qui combine la voile, les sports traditionnels et les rencontres interculturelles réunira près de 50 de voiliers et une bonne centaine de plaisanciers de nationalités différentes pour 3 jours de festivités les 22, 23 et 24 juin. Vous pouvez participez à la fête.



En Juin, les marinas de Tahiti sont en pleine effervescence avec l’escale des voiliers et des équipages qui réalisent un tour du monde ou une traversée du Pacifique. C’est le moment choisi par les acteurs du secteur pour les accueillir et leur proposer un moment de rencontre et de partage : la Tahiti Moorea Sailing RDV (TMS RDV). Cet événement combinant la voile, les sports traditionnels et les rencontres interculturelles vivra, en 2018, sa 13e édition.



L'objectif de ce rendez-vous est " de permettre à nos visiteurs explorateurs de découvrir dans le cadre d'un rallye amical, le charme de nos îles, la joie de vivre de leurs habitants et la richesse de leur culture ".



Ce sont près de 50 de voiliers et une bonne centaine de plaisanciers de nationalités différentes (USA, Canada, Malaisie, Allemagne, Norvège, Australie, Nouvelle-Zélande, Grande Bretagne, France et Tahiti…) qui seront réunis pour trois jours de festivités : le 22 juin à Papeete devant la Capitainerie de la Marina de Papeete, puis les 23 et 24 juin à Moorea, en baie de Cook.



Et vous, vous voulez embarquer ?



Polynésiens et touristes “terriens” sont invités à découvrir la plaisance internationale en embarquant le temps d’une traversée à la voile samedi 23 juin entre Tahiti et Moorea, afin de mieux comprendre le mode de vie et de voyage de ces touristes nautiques. Plusieurs d’entre eux se proposent en effet d’accueillir à bord ceux qui le souhaitent, de naviguer jusqu’à Moorea, et de s’initier à la vie en bateau et à la découverte des îles à la voile.



Par ailleurs, la TMS RDV est l’occasion de contribuer aux efforts réalisés en synergie par les différents acteurs concernés par le Tourisme Nautique pour promouvoir la plaisance, le charter et le yachting en Polynésie. Il y a bien sûr la communication faite par les médias invités par Tahiti Tourisme. Il y a également les nombreux blogs de ces plaisanciers sur l’accueil qui leur est réservé à Tahiti et Moorea, accueils qu’ils n’ont nulle part ailleurs.



Elle pour ambition de contribuer à faire de Tahiti la porte d’entrée de la plaisance dans le Pacifique Sud insulaire, et de développer les synergies avec les autres destinations plus à l’ouest. Ainsi des marinas et des acteurs du secteur nautique de Papeete et du Pacifique, à l’Ouest de Tahiti, tels que Fidji, le Royaume des Tonga et la Nouvelle-Zélande voient en cet événement un moment privilégié pour vanter leurs propres infrastructures nautiques et offres de services, proposées aux plaisanciers tout au long de leur traversée transPacifique.