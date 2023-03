Partenariat agricole entre La Réunion et la Polynésie



Tahiti, le 02 mars 2023 – La Polynésie et La Réunion ont signé jeudi, lors du salon de l'agriculture international de Paris, un partenariat entre les Chambres d'agriculture. L'objectif est, entre autres, d'échanger sur des problématiques communes comme la souveraineté alimentaire.



Lors du salon international de l'agriculture de Paris, Jean Tama le présidant de la CAPL et Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion, ont signé jeudi une convention de partenariat d'une durée de trois ans. Cette signature a pour objectif de permettre aux deux territoires insulaires d’échanger sur les défis spécifiques qu'ils rencontrent en raison de leur insularité. Parmi eux, la souveraineté alimentaire, la promotion des produits locaux mais également le développement des productions agricoles (animales et végétales) et bien sûr la capacité à faire face aux aléas climatiques et sanitaires. Dans la continuité de cette convention, un comité de pilotage sera créé pour mieux accompagner les agriculteurs du fenua dans la réalisation des objectifs communs avec La Réunion : “Accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent répondre aux commandes publiques pour les cantines scolaires, mettre en place des chartes agricoles, faire en sorte que les filières bénéficient d'un appui technique et organiser l'échange entre les territoires pour les stagiaires, agriculteurs et techniciens”.



Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 2 Mars 2023 à 16:53 | Lu 116 fois