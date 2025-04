Parole à la défense de Nicolas Sarkozy, au dernier jour du procès des soupçons de financement libyen

Paris, France | AFP | mardi 08/04/2025 - Ils vont soutenir la relaxe de Nicolas Sarkozy avant que le tribunal ne se retire pour délibérer: au bout de trois mois d'audiences, les avocats de l'ancien président ont commencé à plaider mardi après-midi, au dernier jour du procès des soupçons de financement libyen.



La défense "vous démontrera qu'il n'y a aucun pacte de corruption", a débuté à la barre Me Jean-Michel Darrois, à quelques mètres de l'ex-chef de l'Etat, 70 ans, ainsi que des trois anciens ministres poursuivis, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Eric Woerth.



La salle d'audience est pleine comme un oeuf pour cette journée qui marque l'épilogue d'un procès inédit où sont jugés depuis le 6 janvier le 6e président de la Ve République (2007-2012) ainsi que 11 autres prévenus, dont trois anciens ministres.



Au premier rang se sont assis l'épouse de Nicolas Sarkozy, l'auteure-interprète Carla Bruni, ainsi que ses fils Jean et Pierre Sarkozy.



Après les plaidoiries, les prévenus auront, s'ils le souhaitent, la parole en dernier, puis le tribunal annoncera la date à laquelle il rendra son jugement - pas avant plusieurs mois.



Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir noué en 2005, via ses plus proches collaborateurs, un "pacte de corruption" avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, afin qu'il finance sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.



Et ce, selon l'accusation, en échange de contreparties diplomatiques, économiques et juridiques, en particulier un soutien au retour de la Libye sur la scène internationale après des années d'embargo lié aux attentats commis par le régime.



Au rythme de trois après-midis par semaine, le tribunal présidé par Nathalie Gavarino a patiemment examiné chacun des indices rassemblés par les juges d'instruction pendant une décennie d'investigations très complexes, questionnant témoins et prévenus souvent jusque tard dans la soirée.



A l'issue de trois journées de réquisitoire, le parquet national financier (PNF) a requis sept ans d'emprisonnement, 300.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy.



Afin de "satisfaire ses ambitions politiques dévorantes", l'ancien locataire de l'Elysée a noué "un pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années", a affirmé l'un des procureurs.



- "Outrance" -



Pour les trois parquetiers, Nicolas Sarkozy est le "véritable commanditaire" de ce pacte mis en œuvre par ses plus proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui ont adopté l'attitude "d'hommes de mains" en protégeant leur chef jusque dans la salle d'audience.



Immédiatement, Nicolas Sarkozy a dénoncé "la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée", qui ne visent selon lui qu'à "masquer la faiblesse des charges alléguées". Il a ajouté vouloir "croire dans la sagesse du tribunal".



Sa défense affirme qu'aucun des flux financiers détaillés par l'accusation n'a pu alimenter la campagne, dans laquelle selon eux aucun argent liquide d'origine libyenne n'a été identifié.



Ses avocats estiment que ces accusations ont été construites rétrospectivement par les Libyens afin de se venger de l'intervention internationale menée notamment par Nicolas Sarkozy et qui a abouti à la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011.



Ils assurent que les contreparties alléguées n'existent pas, soit parce que le ministre puis président n'aurait fait que poursuivre des politiques antérieures, soit parce qu'il n'aurait pas pu, de par ses fonctions, influer sur les processus bilatéraux en cause.



Définitivement condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes ou Bismuth, M. Sarkozy s'est vu poser le 7 février un bracelet électronique à la cheville.



Ce procès a aussi vu à la barre trois anciens ministres.



Le ministère public a requis six ans de prison et 100.000 euros d'amende contre Claude Guéant, trois ans de prison et 150.000 euros d'amende contre Brice Hortefeux, un an de prison aménagé sous bracelet contre le trésorier de la campagne Eric Woerth.



Lundi, leurs conseils ont plaidé contre le "roman" imaginé par le parquet financier, estimant que "le plausible" ne "suffit pas" pour condamner et dépeignant un dossier fait d'"extrapolation" et "pataugeage", un "château de cartes" ne demandant qu'à s'écrouler.