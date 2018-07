Parlapapi : entretenir les liens entre les générations

On a fait face au même problème pendant ce stage, à savoir : rester en contact avec leurs grands-mères, Mamiline et Mamie Zette. En même temps, il faut bien avouer qu’elles ne sont pas très branchées numérique !

Aujourd’hui, il y a un vrai fossé entre les jeunes générations connectées, rapides et impatientes, qui communiquent toujours plus grâce à leurs smartphones, alors même qu’elles désertent les outils traditionnels comme la lettre ou la carte postale, perçus comme dépassés et chronophages. Les plus âgés, exclus de ces nouvelles technologies, sont logiquement plus isolés que jamais

Bon, on n’aime pas jouer les rabat-joies, mais tout ça, ça a vraiment de graves conséquences

En France, on compte plus de 6,5 millions de personnes de plus de 75 ans. Elles seront 16 millions en 2050. Il s’agit de loin de la catégorie d’âge la plus isolée, principalement en raison de la distance géographique et de la faible appétence pour les nouvelles technologies. Parlapapi veut contribuer à lutter contre ce phénomène en reconnectant familles et grands-parents pas très numériques, smartphones et boîtes aux lettres !

Suite aux retours de nos utilisateurs, on a pu progressivement améliorer le service. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une vraie demande est nous sommes prêts à y répondre. Le dernier obstacle, c'est celui de l'automatisation : la transformation des photos et petits mots en Parlapapi, l'envoi des relances à tous nos utilisateurs, qu'ils soient sur Whatsapp, Messenger ou Mail. Et pour cela, nous avons besoin d'investir.