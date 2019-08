Paris: une fausse princesse soupçonnée d'avoir volé 1,6 million d'euros de bijoux

Paris, France | AFP | vendredi 02/08/2019 - Une femme se faisant passer pour une princesse des Émirats arabes unis est soupçonnée d'avoir dérobé pour 1,6 million d'euros de bijoux chez un joaillier parisien après avoir les avoir remplacés par des "bouillons cubes", a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.



Cette femme qui s'était rendue mercredi vers 21H00 dans une bijouterie de luxe rue Saint-Honoré, dans le Ier arrondissement, avait fait mettre plusieurs pièces dans un écrin et assuré qu'elle payerait par virement le lendemain, selon la chaîne LCI qui a révélé l'information.

S'inquiétant de ne pas recevoir le virement promis, la joaillière a rouvert l'écrin et s'est rendu compte du stratagème: la fausse princesse avait réussi à faire remplacer discrètement des bijoux par ce qu'elle a d'abord pris pour "des chocolats", selon les sources proches.

Finalement, les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait de "bouillons cubes", a indiqué l'une de ces sources.

Le préjudice est évalué à plus de 1,6 millions d'euros.

Une enquête pour "vol par ruse" a été ouverte par la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne qui a été saisie de l’enquête.