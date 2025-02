Paris: un nouveau-né meurt après avoir été jeté par la fenêtre par sa mère

Paris, France | AFP | lundi 24/02/2025 - Un nouveau-né est mort lundi à Paris après avoir été jeté par la fenêtre d'un hôtel par sa mère, de nationalité américaine, qui a été conduite à l'hôpital et placée en garde à vue, a indiqué le parquet, confirmant une information de Paris-Match.



Le nourrisson "aurait été jeté par la fenêtre du deuxième étage d'un hôtel dans le 20e arrondissement", a relaté le parquet. "Le nouveau-né a été pris en charge en urgence mais n'a pas survécu".



Selon une source policière, le nourrisson était enveloppé dans un linge, le cordon ombilical encore présent. Transporté à l'hôpital, il est décédé en arrivant.



La mère, de nationalité américaine et âgée de 18 ans selon la même source policière, "a été conduite à l'hôpital où elle doit subir une intervention à la suite de son accouchement". La jeune femme "a été placée en garde à vue sur place", a ajouté le parquet, précisant que "l'éventualité d'un déni de grossesse (était) envisagée".



Une enquête pour "homicide sur mineur de 15 ans" a été confiée à la brigade de protection des mineurs et un magistrat du parquet s'est rendu sur place.



La jeune femme "fait partie d'un groupe de jeunes majeurs en voyage en Europe", a-t-on précisé.