Paris: des militants écologistes aspergent de peinture la Fondation Louis Vuitton et la place Vendôme

Paris, France | AFP | lundi 01/05/2023 - La façade de la Fondation Louis Vuitton à Paris et la célèbre place Vendôme ont été recouvertes de peinture lundi matin, a appris l'AFP auprès des organisations écologistes Extinction Rebellion et Dernière Rénovation qui ont revendiqué ces actions séparées à quelques heures du défilé du 1er mai dans la capitale.



Dans une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste Clément Lanot, un groupe de militants a été filmé en train d'asperger sur le musée d'art -fermé lundi- de la peinture orange et rose.



Vers 09H30, "une trentaine" de militants ont lancé de la peinture sur les façades transparentes à l'aide d'"extincteurs" et de "bombes de peintures" formées à partir de "petits ballons" gonflables, a expliqué un porte-parole de l'organisation à l'AFP, précisant que l'action a duré "une dizaine de minutes".



Extinction Rebellion entendait viser le groupe de luxe LVMH qu'il accuse d'"optimisation fiscale".



"Dans ce contexte social actuel où les Français renoncent à un repas par jour à cause de l'inflation, la santé des grands groupes est indécente", a justifié le porte-parole.



"Les revendications salariales et sociales des syndicats ont tout notre soutien", a ajouté le porte-parole, en référence aux cortèges de la journée internationale des travailleurs qui se sont élancés un peu partout en France, sur fond de vive contestation contre la réforme des retraites.



Située dans le bois de Boulogne, la Fondation Louis Vuitton, l'un des musées les plus fréquentés de Paris, présente actuellement l'exposition "Basquiat x Warhol, à quatre mains".



A quelques kilomètres de là, un autre site parisien, la place Vendôme, a été aussi pris pour cible par des militants du collectif écologiste Dernière Rénovation.



Vers midi, ils ont lancé de la peinture orange "à l'aide d'extincteurs", sur la façade et le parvis du ministère de la Justice, pour dénoncer "le Ministère de l'injustice climatique et sociale", a rapporté l'organisation dans un communiqué.



Sur cette place Vendôme connue dans le monde entier pour ses bijouteries de luxe, la façade de l'hôtel du Ritz a également été visée par des jets de peinture lancés au moyen de "ballons" baudruches.



Six militants ont été interpellés après cette action place Vendôme et placés en garde à vue, a indiqué à l'AFP une source policière.



"En protégeant les ultra-riches, premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre, notre gouvernement fragilise les plus pauvres d'entre nous", a dénoncé Dernière rénovation, en attaquant aussi "l'injuste réforme des retraites", "une loi climaticide".



"En poussant les actifs à travailler deux ans de plus, elle soutient une économie productiviste et polluante qui épuise les ressources naturelles et détraque les écosystèmes", a-t-elle ajouté dans son communiqué.



D'autres actions du collectif ont été menées à Strasbourg, Dijon, Lyon, Tours, Montpellier et Bordeaux, où des statues ont été revêtues de banderoles et de tee-shirts barrés de slogans tels que "Le patronat bousille le climat", "Ni 64 ans, ni 64 degrés", "Super riches = super pollueurs", selon un autre communiqué de Dernière Rénovation.



Fondée début 2022, Dernière Rénovation a multiplié les actions coups d'éclat pour réclamer un plan de rénovation énergétique ambitieux, perturbant le Tour de France, Roland-Garros, un match PSG-OM ou la cérémonie des César.

Rédigé par RB le Lundi 1 Mai 2023 à 05:45 | Lu 85 fois