Paris dénonce de nouvelles ingérences de l'Azerbaïdjan au congrès du "Front international de décolonisation".

Paris le 25 janvier 2025. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déploré samedi que l'Azerbaidjan ait "de nouveau cherché à déstabiliser (la) politique nationale" de la France en Nouvelle-Calédonie et appelé à ce que ces ingérences cessent "immédiatement".



"Le +groupe de Bakou+ a de nouveau cherché, en Nouvelle-Calédonie, à déstabiliser notre vie politique nationale", et "ces tentatives vaines menées par l'Azerbaïdjan dans nos territoires d'Outre-mer sont inacceptables et doivent cesser immédiatement", a déclaré le chef de la diplomatie française sur le réseau social X, ex-Twitter.



Des représentants de mouvements indépendantistes de plusieurs territoires français éloignés de métropole et de Corse se sont réunis jeudi et vendredi en Nouvelle-Calédonie (archipel d'Océanie) pour le congrès constitutif du "Front international de décolonisation".



Le Baku Initiative Group (BIG), une organisation promue par l'Etat azerbaïdjanais très impliquée dans le soutien aux mouvements indépendantistes français, a relayé sur ses réseaux sociaux l'événement organisé à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie.



En juillet, des représentants de formations indépendantistes françaises s'étaient accordées sur la création d'un "front de libération" commun lors d'un congrès organisé en Azerbaïdjan, en pleines tensions entre Paris et ce pays du Caucase.



Depuis des mois, Paris accuse Bakou d'"ingérence" et de manipulation sur la Nouvelle-Calédonie et plus généralement sur ses territoires d'Outre-mer, dans un contexte de tensions entre les deux capitales en raison du soutien de la France à l'Arménie, le rival historique de l'Azerbaïdjan.



Le congrès de Nouméa a réuni la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Corse et la Polynésie française pour ce qui concerne la France et, côté néerlandais, Bonaire et la partie sud de l'île de Saint-Martin (Sint Maarten).