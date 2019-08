Parents d’élèves : Les grands chantiers de la rentrée

​Sur le dossier des bourses au mérite, la FAPEEP regrette que le dispositif ne soit toujours pas mis en place après plusieurs années de discussions ?



« C’est un dispositif qui existe en métropole et qui permet de récompenser le mérite scolaire d’enfants boursiers qui passent le DNB avec une mention Bien ou Très Bien, et qui permet le versement d’une bourse de la Seconde à la Terminale dans les filières générales et professionnelles. »



Qu’est-ce qui bloque ce dossier aujourd’hui ?

« Le problème est qu’aujourd’hui le ministère de l’Education fonctionne sur une dotation qui a été négociée dans le cadre du dialogue de gestion et que la mise en place de ce dispositif est de compétence du Pays. Il faudrait donc au Pays une dotation supplémentaire de l’Etat pour le financement de cette bourse. Ceci pour éviter que, dans le cadre de la nomenclature actuelle des bourses, on déshabille Paul pour habiller Jacques. »