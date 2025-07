Parcoursup: plus de 103.000 candidats encore en attente d'une proposition

Paris, France | AFP | jeudi 10/07/2025 - Plus de 103.000 candidats sont encore en attente d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée après la fin de la phase principale d'admission sur Parcoursup jeudi, en nette hausse sur un an, dans un contexte de forte augmentation du nombre d'inscrits sur la plateforme.



L'an dernier à la même période, quelque 85.000 candidats restaient en attente d'une proposition sur la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur.



Cette année, autour de 50.826 lycéens sont encore sans affectation, 34.826 étudiants, et 17.930 candidats scolarisés à l'étranger, d'après les chiffres du tableau de bord de Parcoursup en ligne jeudi.



Quelque 649.647 lycéens (+5.000 sur un an) sont inscrits sur la plateforme ainsi que 183.012 étudiants (+14.000) soit une forte hausse du nombre de candidats comparé à l'an dernier, d'après un communiqué du ministère de l'Education.



"A la fin de la phase principale d'admission jeudi, 574.850 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission et 141.796 étudiants une proposition de réorientation, soit près de 9 lycéens sur 10 et 8 étudiants sur 10, fait valoir le ministère.



Pour Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, "les chiffres continuent de montrer que Parcoursup est une machine à trier les élèves qui en laisse un certain nombre sur le carreau. Quels que soient les ajustements techniques, la procédure reste d'une grande brutalité".



La phase d'admission complémentaire de Parcoursup, qui permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places, a ouvert le 10 juin et dure jusqu'au 11 septembre.



En 2024, 80.000 candidats avaient reçu une proposition d'admission en participant à la phase complémentaire.



Cette année, les lycéens et étudiants en réorientation ont commencé à recevoir leur réponse le 2 juin sur Parcoursup.



Un total de 679.100 candidats ont été admis au baccalauréat 2025 après la session de rattrapage sur l'ensemble des filières, soit un taux de réussite de 91,8%, en hausse de 0,4 point sur un an, indique jeudi le ministère de l’Éducation nationale. Le taux de réussite atteint 96,4% en voie générale (+0,3 point sur un an) avec 68,0% des candidats ayant obtenu une mention. En voie technologique, 91,2% des candidats ont obtenu leur diplôme, une hausse de 0,9 point de pourcentage comparé à 2024, et 43,8% de mentions.



le Vendredi 11 Juillet 2025