Para-va'a : la fierté de représenter son pays

Depuis combien de temps pratiques-tu le va'a ?

J'ai repirs les entraînements au mois d'octobre dernier. J'étais coureur cycliste et après mon accident j'ai d'abord repris le vélo, pour perdre du poids, et j'ai eu envie d'aller faire au moins une course nationale ou internationale… J'ai réussi et je suis allé aux championnats de France de para-cyclisme. Ensuite, pour moi le va'a et le vélo c'est la paire, donc en rentrant du championnat de cyclisme j'ai repris aussi le va'a.



Quel est l'intérêt du va'a pour les personnes en situation de handicap ?

C'est la liberté, la joie de faire du sport, et on est un pays où la mer et l'océan prédominent. C'est aussi pour pouvoir plus ou moins rivaliser avec les valides. Parce que quand on est dans le va'a, on essaie de donner le meilleur de nous-même. Donc c'est la joie de pouvoir faire du sport dans notre milieu paradisiaque, et pour le Tahitien la mer est son deuxième fenua.



On voit une explosion du para-va'a, avec ces championnats du monde et bientôt les JO, qu'en penses-tu ?

Je ne suis pas le seul à me mettre au para-va'a, et avec mon prothésiste j'ai réussi à attirer quelques rameurs qui n'osaient pas. Et comme ils m'ont vu faire du vélo, quand je les ai contacté pour venir avec moi faire du va'a, ils sont venus. Ils ont essayé et on a même commencé une équipe, donc c'est carrément top. On s’entraîne presque comme les pros, là on fini notre stage de préparation, et ce soir on retourne sur la V6 avec notre entraîneur pour refaire une session. On s’entraîne aussi pour la Hawaiki Nui et on va essayer de faire une bonne six pour rivaliser avec les valides !



Quel sont vos objectifs pour ces championnats du monde ?

C'est gagner ! On vise les médailles d'or, on va ramer pour Tahiti ! On participe à quatre courses, on vise quatre médailles ! On est un groupe, on est le taho'e, donc l'union de Tahiti fait la force, et on veut contribuer à la victoire de Tahiti à ces championnats du monde ! On veut prouver la suppériorité que les Tahitiens ont dans ce sport, et je sais que les cousins de Nouvelles-Zélande sont venus pour rééditer leur exploit des derniers championnats du monde... Mais on est chez nous et on va gagner !



Un message à passer à tous ceux qui se trouvent en situation de handicap ?

Oui, justement, d'origine le Tahitien est timide et réservé, il y a toujours le "Eh, ça fait honte pai." Et au au début pour moi ce n'était pas évident, mais dès qu'on est dedans, qu'on voit la solidarité qu'il y a entre tous les rameurs, c'est vraiment génial. Il n'y a rien qui fait honte. Donc c'est drôle, il y a plusieurs personnes valides qui viennent nous voir et qui nous disent que c'est rare de voir autant de personnes avec des prothèses… Donc ça fait drôle, mais c'est bien aussi de sortir de chez soi.