Paquebot amarré à Saint-Nazaire: sept cas positifs au Covid-19

Rennes, France | AFP | jeudi 26/03/2020 - Sept personnes, sur les quelque 1.400 membres d'équipage confinés sur le paquebot Celebrity Apex à Saint-Nazaire, ont été testées positives au Covid-19, a annoncé jeudi l'ARS des Pays-de-la-Loire.



"Nous avions été informés hier (mercredi) qu'il y avait des personnes présentant des symptômes liés au Covid", a indiqué Jean-Jacques Coiplet, directeur de l'ARS des Pays-de-la-Loire lors d'un point presse.

Et les résultats à 16H00 font état de "sept personnes positives au Covid", a dit M. Coiplet, précisant que l'alerte a été donnée "mardi soir" par le commandement du bateau.

1.407 personnes issues de 67 nationalités différentes, sont à bord du paquebot.

Dans l'immédiat, "les cas positifs restent dans le bateau" et une opération est menée "pour que l'air conditionné ne soit pas propagateur" du virus.

Evoquant une "situation suivie avec grande attention", M. Coiplet a souligné qu'une "opération de débarquement de ces personnes" est envisagée "pour organiser les retours vers leurs territoires d'origine".

"Il ne faut pas laisser les situations de confinement trop longtemps au risque de multiplier les risques de transmission virale", a souligné le directeur de l'ARS des Pays-de-la-Loire.

Le transfert des personnes "va s'organiser, à ce jour le mode de transfert n'est pas déterminé".

Le directeur de l'agence régionale de santé a indiqué qu'un "arrêté préfectoral de confinement" a été pris "afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour la population de Saint-Nazaire".

Interrogé sur la vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant du personnel rassemblé au sein de la discothèque du bateau, le directeur de l'ARS dit ne pas avoir "de commentaire à faire".

"Simplement dire que même sur un bateau quand on ne fait pas attention aux mesures barrières, aux mesures de confinement voilà ce qui peut arriver", a-t-il réagi.

Débuté il y a une semaine, le test de confinement sur le Celebrity Apex, tout juste sorti des chantiers de l'Atlantique, devait durer une quinzaine de jours.

Le bateau devait être livré vendredi dernier à la compagnie Celebrity Cruise, mais suite à la détection de cas de Covid-19, il se trouve à quai.

Long de 306 mètres, le Celebrity Apex, est une copie du Celebrity Edge, construit à Saint-Nazaire et livré à Royal Caribbean en 2018. Véritable palace flottant, ce type de paquebot est capable d'accueillir 2.900 passagers et 1.320 membres d'équipage.