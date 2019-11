Papouasie: l'Australie accorde un prêt de 185 millions d'euros

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | dimanche 23/11/2019 - L'Australie a annoncé le versement d'un prêt équivalent à 185 millions d'euros à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des théâtres de la bataille d'influence que se livrent Canberra et Pékin dans le Pacifique.



La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des pays les plus pauvres d'Océanie, possède d'immenses richesses naturelles, en particulier des champs gaziers.

Le ministre australien pour le Développement international et le Pacifique, Alex Hawke, a annoncé samedi que son pays fournirait un prêt de 300 millions de dollars australiens (185 millions d'euros) à son voisin.

Selon lui, cet argent est destiné à aider la Papouasie "à placer son budget sur une trajectoire plus durable, à offrir des services gouvernementaux de base et à soutenir les réformes économiques de long terme".

Le Premier ministre papouasien, James Marape, a dit vouloir faire de son pays "la plus riche nation noire" du monde. Mais la croissance en berne rend difficile le paiement des salaires des fonctionnaires et la construction d'infrastructures.

Par ailleurs, la dette publique représente près de 33% du PIB de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et son remboursement engouffre 15% de son budget annuel.

Face à la Chine qui renforce son influence auprès des Etats insulaires du Pacifique à coups de prêts et de financement d'infrastructures, l'Australie mène depuis quelques années sa propre offensive de charme pour ne pas perdre ses alliés traditionnels.