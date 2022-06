Papouasie-Nouvelle-Guinée: éruption du volcan Ulawun

Kokopo, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | jeudi 01/06/2022 - Le volcan du Mont Ulawun, situé dans le nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est entré en éruption tôt jeudi, projetant des cendres dans les airs avant de se calmer, sans faire de blessés.



Le département de la gestion des géorisques du pays a signalé que des "émissions continues et puissantes d'épais nuages de cendres grises" ont été émises par le volcan pendant environ 15 minutes.



Le volcan, l'un des plus dangereux au monde, et figure sur la liste des 16 "volcans de la décennie" qui font l'objet de recherches spécifiques car ils présentent un risque important d'éruptions violentes.



L'éruption a créé des panaches de fumée d'une altitude estimée à 3.000 mètres, entraînant une mise en garde à l'intention des pilotes de ligne dans la région.



Les panaches de cendres créées par l'éruption ont été soufflés vers le nord-ouest, entraînant des chutes de cendres très fines à certains endroits, notamment à la mission Ulamona, et plus loin sur l'île de Lolobau.



Le volcan est situé sur la chaîne isolée de l'archipel de Bismarck, au nord de la Papouasie Nouvelle-Guinée.



Une série d'éruptions en 2019 a forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons.