

Papeno’o : circulation rétablie après l’éboulement

Tahiti, le 9 mai 2026 – Deux tractopelles et une drague de la Direction de l’équipement (DEQ) sont intervenues au PK 19,500 aux côtés des agents de la commune de Hitia’a o te Ra et de la Direction de la protection civile (DPC). Depuis 13h30 environ, la circulation est rétablie dans les deux sens, mais la prudence reste de mise. En raison de la vigilance orange pour fortes pluies, le haut-commissariat recommande à la population des îles du Vent de limiter ses déplacements.





Ce samedi matin, vers 8h30, les pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain au PK 19,500, à proximité de la gare routière de Papeno’o. La circulation était complètement interrompue sur la route territoriale. L’incident n’aurait pas fait de blessé, bien qu’une voiture ait été impactée. L’hélicoptère Dauphin a été engagé avec le concours d’un officier de la Direction de la protection civile (DPC) pour effectuer une reconnaissance et évaluer la situation.



Deux tractopelles et une drague de la Direction de l’équipement (DEQ) ont été dépêchées sur place aux côtés des agents des services techniques, des pompiers et des policiers de la commune de Hitia’a o te Ra. La circulation a été rétablie dans les deux sens vers 13h30. Selon le chef municipal de la sécurité, “une grande partie de la route a été déblayée”.



Sur place, la prudence reste de mise tandis que les intempéries se poursuivent : en milieu de matinée, Météo-France a passé les îles du Vent en vigilance orange pour fortes pluies. Il est donc recommandé de limiter ses déplacements et de ne pas s’engager sur des voies inondées, ni de s’approcher des rivières en crue ou des caniveaux.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 9 Mai 2026 à 14:34 | Lu 438 fois



