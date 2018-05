Papeete : un homme tombe de la benne d'un camion de la commune de Faa'a

PAPEETE, le 3 mai 2018 - Alors qu'il se trouvait avec un de ses amis dans la benne d'un camion de la commune de Faa'a, un homme s'est retrouvé sur la chaussée au niveau du front de mer. Selon la DSP, l'individu se serait levé dans la benne et aurait reçu le portique, juste avant le tunnel de Papeete, dans le visage.



Un camion de la commune de Faa'a roulait, ce jeudi après-midi, dans le sens Papeete - Faa'a. Il transportait cinq personnes à son bord, dont deux qui étaient assis sur des branchages, dans la benne.



Pour des raisons qui restent encore à être déterminées, un des deux individus présents dans la benne, s'est levé et aurait reçu le portique, situé à l'entrée du tunnel, dans le visage, avant de se retrouver sur la chaussée.



Blessé, ce dernier a été transporté au Centre hospitalier du Taaone.



Une enquête sera ouverte, pour déterminer les causes de cet accident, et pour tenter de comprendre la présence des deux individus dans la benne. Une prise de sang a été faite sur le chauffeur, pour voir s'il a consommé ou pas d'alcool ou de stupéfiants.



En Polynésie, il est interdit de transporter des personnes non sécurisées à l’arrière de son pick-up. Une règlementation qui est entrée en vigueur, il y a dix ans. Les contrevenants risquent une amende de 3ème classe, fixée à 8 100 francs.