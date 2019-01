Papeete : la fleur et l'artisanat à l'honneur à partir de vendredi

PAPEETE, le 28 janvier 2019 - Le festival de la fleur et de l'artisanat démarre vendredi dans les jardins de la mairie de Papeete. Durant deux semaines, le public pourra découvrir le travail des artisans de la capitale. Au programme de cet événement, diverses animations, des concours et de l'initiation à la confection de tifaifai.



La fleur et l'artisanat seront au cœur des activités qui seront mises en place, dans les jardins de la mairie de Papeete, à partir de 10h30, vendredi. Pour l'ouverture de cette nouvelle édition, un grand mā'a tahiti sera offert aux convives, par la Fédération Heivai, organisatrice de l'événement.



Le thème qui a été retenu, cette année, est " l'amour et l'amitié ".



Durant deux semaines, le public pourra découvrir le travail des horticulteurs et des artisans de la capitale. Une vingtaine d'associations seront, d'ailleurs, présentes. Au menu de cet événement, des animations, divers concours, ou encore de l'initiation à la confection de tifaifai (voir programme ci-dessous).



Le festival de la fleur et de l'artisanat fermera ses portes le 14 février avec la remise des prix.