Papeete fait son "Grand Marché de Noël" les 14 et 15 décembre

L’incontournable exposition-vente autour de la Cathédrale, la rue Général de Gaulle, la rue du 22 septembre, et la nocturne générale des commerces jusqu’à 23 heures vendredi permettront aux visiteurs de faire vos achats de Noël en toute convivialité.

Pour cette nouvelle édition, le Père Noël a sélectionné une centaine d’exposants pour toutes les bourses qui s’installeront dans le centre-ville avec parmi eux, plusieurs fabricants, producteurs et créateurs Made In Fenua.

Chaque année depuis 9 ans, le Grand Marché de Noël accueille des milliers de visiteurs. Petits et grands, familles et amis sont invités à vivre pleinement la magie de Noël.