Papeete décroche la Coupe D2 face à Pirae

Les deux battus des quarts de finale de la Coupe de Tahiti de rugby se sont retrouvés samedi soir au stade Fautaua pour y disputer la finale de la Coupe D2. Papeete s’y est imposé 19-15 contre Pirae.



L’affiche de la finale de la Coupe D2, match opposant les deux équipes éliminées lors des quarts de finale de la Coupe de Tahiti, mettait face à face deux formations en quête de rachat. Papeete avait en effet été très sévèrement (49-0) battu par Faa’a lors de l’ouverture de la saison au titre de la Coupe de Tahiti, Pirae s’inclinant (14-7) à Moorea ce qui a constitué une surprise. Finaliste de la Coupe de Tahiti la saison précédente (battu 19-12 par Faa’a), Papeete n’en restait pas moins motivé par la Coupe D2, ce qui était aussi le cas de Pirae qui avait remporté l’épreuve face à Moorea en 2023. Et dès le début de la rencontre, on a constaté qu’il y a la volonté de ne pas minimiser l’enjeu de part et d’autre, les deux équipes rentrant immédiatement dans le match avec envie. Malgré un ballon glissant, ça envoie du jeu des deux côtés, Pirae se montrant plus percutant en début de match. Le centre Nicolas Vivien trouve l’ouverture à la 9è minute en perçant le rideau défensif de Papeete aux 40 mètres pour signer le premier essai de la partie qui est transformé par John Sanford (7-0). Papeete réduit la marque cinq minutes plus tard par une pénalité de Nicolas Ebb (7-3). Mais Pirae alors réduit à 14 pour carton jaune score à la 18è minute sur une pénalité de John Sanford (10-3). Passé la 20è minute, Papeete monte en régime et prend le match à son compte. Les blancs trouvent l’ouverture à la 28è minute par un essai entre les poteaux de Arthur Baget qui profite d’un gros travail de son pack. Nicolas Ebb transforme (10-10) et donne l’avantage à Papeete d’une nouvelle pénalité à la 33è minute (13-10). Pour son premier match au centre, l’arbitre Taputua Teinauri ne laisse rien passer et Pirae se retrouve à 13 avec deux cartons jaunes en l’espace de trois minutes. Nicolas Ebb en profite pour passer une nouvelle pénalité, Papeete menant 16-10 au repos.

Faa’a-Paea en finale samedi



Pirae démarre la deuxième mi-temps à 14 et avec un regain d’énergie plus encore marquée lorsque l’équipe se retrouve à 15 d’autant que c’est au tour d’un joueur de Papeete de prendre un carton jaune et de jouer à 14. Papeete subit notamment en mêlée fermée, mais c’est bien sur une attaque au large que Pirae va à l’essai en coin par Nicolas Vivien auteur d’un doublé (16-15). Mais comme en première période, Papeete trouve des ressources pour reprendre le contrôle match après une vingtaine de minutes. Nicolas Ebb augmente l’avantage (19-15) de son équipe sur pénalité à l’heure de jeu. La rencontre reste rythmée mais les en-avant se multiplient, le ballon étant particulièrement glissant sous la pluie qui tombe par intermittence. Les blancs maintiennent Pirae dans leur quarante mètres en jouant principalement par leurs avants, stratégie gagnante car plus rien n’est marqué malgré dix bonnes minutes d’arrêt de jeu. Papeete succéde à Pirae au palmarès de la Coupe D2, mais nul doute que les deux équipes avaient d’autres ambitions au départ que de disputer la finale D2. Elles auront l’occasion de le démontrer lors du Championnats de Tahiti qui débutera le 28 mars. En attendant, place à la finale de la Coupe de Tahiti samedi prochain à Fautaua entre Faa’a court vainqueur (23-17) de Punaauia en demi-finale et Paea qui est allé l’emporter largement (30-10) à Moorea. Faa’a tentera de garder le trophée remporté la saison dernière.

