Papeete célèbre la Fête des mères

Papeete, le 22 mai 2018 - Dimanche, c'est la Fête des mères et pour cette occasion, l'association Papeete Centre Ville a décidé de marquer le coup et de dérouler le tapis rouge pour célébrer les mamans. Ainsi pendant deux jours, de nombreuses animations auront lieu les 25 et 26 mai dans tout le centre de Papeete, avec une nocturne prévue le 25 mai jusque 21 heures.

De quoi, trouver le cadeau rêvé tout en se détendant !



S'il y a bien une fête à ne pas manquer pour les mamans et… pour les commerçants, c'est la Fêtes des mères ! Et ça l'association Papeete Centre Ville (PCV) l'a bien compris ! "La fête des mères représente un chiffre d'affaires très important pour les commerçants, il était donc essentiel que Papeete Centre Ville prévoit des animations pour cette belle fête", souligne Guy Loussan, le président, tout nouvellement élu, de l'association PCV.

Et en effet, selon l'association PCV "en France, plus de 80% des Français souhaitent une bonne fête à leur maman classant la Fête des mères en troisième position des événements les plus suivis de l'année, après Noël et Pâques. Parmi cette population, 60% pensent à offrir un cadeau en plus de belles paroles".