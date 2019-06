Papeete au rythme de la Tahiti Fashion week

Papeete, le 13 juin 2019 - La 6e edition de la Tahiti Fashion Week a débuté mercredi soir dans les jardins de l'Assemblée de la Polynésie française. Pour le premier défilé de ce rendez-vous incontournable de la mode à Tahiti, les mannequins ont fait honneur aux créateurs locaux en portant avec élégance et glamour les différents modèles.





Podium, backstage, musique d'ambiance, crépitement des flashs des photographes, public excité de voir les mannequins défiler, tout était réuni hier pour la première soirée de cette 6e édition de la Tahiti Fashion Week. "C'est la première fois que je viens, c'est vraiment très sympa de voir l'ambiance et de voir ce qui se passe dans le monde de la mode" , souligne dans un grand sourire Heiata, visiblement ravie de découvrir ce nouvel univers.

Véritable vitrine de la mode, la Tahiti Fashion Week, initiée par le directeur artistique Alberto Vivien, fait une nouvelle fois, la part belle aux créateurs du fenua. Pendant près de deux heures, les mannequins ont enchainé une dizaine de passages sur le podium. Talons aiguille et regards ténébreux, les jeunes filles en vrais pros, ont présenté un large éventail de ce qui se fait au fenua dans le monde de la mode.

Tissus aux motifs très variés, robes en plastique ou encore chapeaux, le melting pot est l'incontournable de la mode. Ainsi, le public, venu en nombre, a pu admirer des créations souvent originales et très différentes les unes des autres. Etaient présents pour cette première soirée : le lycée pro Mahina ; la section bijouterie du lycée Saint-Joseph de Punaauia ; Koré Créations ; Angelina’s crochet Tahiti ; Natuarai ; Laure Tomé L. avec les accessoires de Bawa ; Heimaire avec les accessoires d'Ana Banana ; Steeve L avec les accessoires d'Ha Tahiti ; Tropicrea avec les bijoux de Moz’Maid ; Wardend 5 avec les accessoires Lde une Paris ; Tahiti glamour avec les bijoux de Taina design et les accessoires Elé.