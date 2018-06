Papeete : Fermeture exceptionnelle de l'état civil à midi ce mercredi 6 juin 2018

PAPEETE, le 06 juin 2018 - La mairie de Papeete annonce que ses bureaux de l'état civil seront exceptionnellement fermés aujourd'hui à partir de midi.



Les bureaux de l'état civil de Papeete seront exceptionnellement fermés ce mercredi 6 juin 2018 à partir de midi.



Les agents seront en effet en formation pour faire suite aux réformes concernant les nouvelles compétences des Officiers de l’état civil et leur mise en application (au vu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle). Ces nouvelles procédures sont applicables à tous les états civils français.



Des changements et des améliorations sont par ailleurs actuellement mis en place au niveau de l’accueil au département de la délivrance des actes afin de servir au mieux la population (affichage, tourniquet pour fluidifier l'attente, etc.).