

Papara : les artisanes exposent côté jardin

Tahiti, le 29 mai 2026 - Près de quatre mois après la fermeture du marché, les artisanes et horticultrices de Papara vont pouvoir profiter de la fête des mères et des pères dans le cadre de l’exposition Te Here Metua, inaugurée ce vendredi dans les jardins de la mairie pour une durée d’un mois. Pas aux normes, le chapiteau communal pourrait être démonté pour laisser la place à divers événements, dont un “night market”. L’implantation d’un fare artisanal au cœur de la grande pépinière de Papara serait également en projet.





C’est en faisant résonner leurs voix en chanson que les artisanes de Papara ont inauguré l’exposition Te Here Metua, ce vendredi matin. Artisanat, mais aussi agriculture et horticulture, une vingtaine de créatrices et productrices participent à l’événement, qui sera ponctué d’ateliers et de concours. Porté par la municipalité représentée par plusieurs élus, ce rassemblement à l’occasion de la fête des mères et des pères relance l’animation dans ce domaine au sein de la commune. À quelques mètres de là,

C’est en faisant résonner leurs voix en chanson que les artisanes de Papara ont inauguré l’exposition Te Here Metua, ce vendredi matin. Artisanat, mais aussi agriculture et horticulture, une vingtaine de créatrices et productrices participent à l’événement, qui sera ponctué d’ateliers et de concours. Porté par la municipalité représentée par plusieurs élus, ce rassemblement à l’occasion de la fête des mères et des pères relance l’animation dans ce domaine au sein de la commune. À quelques mètres de là, le grand chapiteau du marché reste vide depuis début février , faute de conformité et d’assurance.

​“Avoir un endroit”

“Nous avons des matières premières, des chapeaux ondulés qui sont à la mode en ce moment, des éventails, des jolis paniers tressés, du mono’i, des bijoux en coquillages, des pāreu peints, des produits variés et traditionnels”, présente Norma Atapo, secrétaire de la fédération Hei Rau’uratao’a, qui regroupe une trentaine d’artisanes. “C’est vraiment important pour nous d’avoir un endroit pour exposer à nouveau suite à la fermeture du chapiteau. C’est une période qu’on ne pouvait pas manquer pour nos ventes. On est bien installées : on verra si les clients sont au rendez-vous !”



Les premières ventes ont été conclues dès l’ouverture, comme nous l’a confirmé Tatiana Tepa, membre de l’association Te ‘Una’una o te rima’i. “Ça m’arrange d’exposer ici, car j’habite juste à côté. On est restées longtemps sans point de vente. En attendant, je suis passée par les réseaux sociaux, mais je suis contente de retrouver mes clientes en direct”, confie cette spécialiste des bijoux. Au milieu des plantes, des fruits et des légumes, Tiare Tefaaora-Roomataaroa est dans son élément : “J’expose à la pépinière de Papara, dans les marchés aux puces et selon les opportunités qui se présentent ailleurs, mais on apprécie de se retrouver à la mairie pour apprendre à se connaître les unes les autres. J’en profite pour apprendre la vente à mes enfants”.







​Marché nocturne et fare artisanal

Lors de l’inauguration, le maire de Papara, Mike Teissier, est revenu sur la situation du chapiteau communal (lire interview ci-dessous). Il a également suggéré aux exposants de se tourner vers des rendez-vous plus courts, mais plus réguliers, en lien avec sa profession de foi : “On a promis à la population d’élaborer un calendrier pour avoir des événements tout au long de l’année. On prévoit d’organiser un night market, une nocturne pour permettre à la population de faire ses achats en soirée et de renouer les liens sociaux. On va commencer une fois par mois, idéalement le jeudi soir”. Une approche qui s’inspire des temps forts hebdomadaires en Nouvelle-Zélande ou encore à Hawai’i.



Une autre piste est évoquée par Béatrice Le Gayic, conseillère municipale de la minorité et représentante à l’assemblée de la Polynésie française impliquée dans le secteur de l’artisanat depuis de nombreuses années. “Ce matin, il y a eu l’ouverture de cet événement et c’est très bien pour nos artisanes, qui sont en demande. Au niveau du Pays, il y a un projet de fare artisanal au centre de



En attendant des améliorations durables, les exposants donnent rendez-vous au public dans les jardins de la mairie de Papara jusqu’au 21 juin, de 7 à 17 heures.

Lors de l’inauguration, le maire de Papara, Mike Teissier, est revenu sur la situation du chapiteau communal. Il a également suggéré aux exposants de se tourner vers des rendez-vous plus courts, mais plus réguliers, en lien avec sa profession de foi : “On a promis à la population d’élaborer un calendrier pour avoir des événements tout au long de l’année. On prévoit d’organiser un night market, une nocturne pour permettre à la population de faire ses achats en soirée et de renouer les liens sociaux. On va commencer une fois par mois, idéalement le jeudi soir”. Une approche qui s’inspire des temps forts hebdomadaires en Nouvelle-Zélande ou encore à Hawai’i.Une autre piste est évoquée par Béatrice Le Gayic, conseillère municipale de la minorité et représentante à l’assemblée de la Polynésie française impliquée dans le secteur de l’artisanat depuis de nombreuses années. “Ce matin, il y a eu l’ouverture de cet événement et c’est très bien pour nos artisanes, qui sont en demande. Au niveau du Pays, il y a un projet de fare artisanal au centre de la pépinière implantée sur un terrain de la DAF (Direction des affaires foncières, NDLR). C’est un lieu qui est de plus en plus fréquenté et je pense que ce pourrait être un vrai plus. C’est un dossier que j’ai commencé à monter et que je vais suivre”, s’engage l’élue.En attendant des améliorations durables, les exposants donnent rendez-vous au public dans les jardins de la mairie de Papara jusqu’au 21 juin, de 7 à 17 heures.

Mike Teissier, maire de Papara : “On cherche des solutions” “Depuis notre prise de fonction, on cherche des solutions pour pallier ce manque depuis la fermeture du marché. Il y a plusieurs possibilités : on essaie de voir avec les professionnels ce qu’on peut garder et ce qu’on doit enlever. On fera au mieux pour pouvoir recommencer à occuper cet espace pour nos événements. Selon la DCA (Direction de la construction et de l’aménagement, NDLR), il y a la possibilité d’occuper provisoirement et la demande doit se faire un mois à l’avance, mais le maire porte la responsabilité, ce que je ne veux pas. (...) Il va falloir démonter le chapiteau. On se donne quelques mois.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 29 Mai 2026 à 15:45 | Lu 165 fois



