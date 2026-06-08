

Payer plus par carte pour retirer du cash chez les commerçants : le nouveau système qui arrive en Polynésie

Tahiti, le 3 juillet 2026 - Le cashback est désormais autorisé en Polynésie française. Ce système permet de retirer des espèces directement chez les commerçants lors d’un paiement par carte bancaire. Explications sur son fonctionnement et sa mise en place dans le Pacifique.



Un nouveau dispositif bancaire fait son entrée en Polynésie française mais aussi en Nouvelle-Calédonie : le cashback. Mis en place par une ordonnance publiée en juin au Journal officiel de la République française, il permet désormais aux clients de retirer des espèces directement chez les commerçants lors d’un paiement par carte bancaire.



Le principe n’est pas sorcier : lors d’un achat réglé en carte bancaire, le client peut demander un montant supplémentaire en espèces. Le commerçant débite alors la somme totale sur le terminal de paiement, puis remet la différence en liquide.



Ce système, déjà utilisé en métropole, vise à faciliter l’accès aux espèces dans des territoires où les distributeurs automatiques sont parfois peu nombreux. “Ça répond à une demande très forte, exprimée notamment dans les archipels éloignés de Polynésie”, expliquait Fabrice Dufresne, directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) avant l’adoption de la loi.



Pour Warren Dexter, ministre de l’Économie et des Finances, il s’agit d’une première étape : “C’est le début, c’est une disposition bancaire. Les commerçants qui souhaitent vont pouvoir le faire, c’est un dispositif de l’État”, expose-t-il. Du côté de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), Franck Bounik, directeur adjoint en Polynésie, plante le décor : “La loi a été votée, c’était la première tranche. Le principe, c’est de permettre aux commerçants de délivrer de l’espèce à hauteur d’un montant”, indique-t-il. Le plafond exact n’est pas encore fixé.



À ce stade, les modalités pratiques restent encore à définir. Les banques n’ont pas encore officiellement communiqué sur leur participation, mais une liste d’établissements agréés devrait être établie dans les mois qui vont suivre. Des frais pourraient être appliqués, sans précision pour le moment.



Le dispositif marque une évolution du système de paiement dans le Pacifique, mais son déploiement concret dépendra encore des discussions entre banques, commerçants et autorités financières.

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 3 Juillet 2026 à 18:51 | Lu 325 fois



