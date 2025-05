L’horticulture s’épanouit à Papara

Tahiti, le 12 mai 2025 – Inaugurée au début du mois, la pépinière du PK 36,800 accueille une dizaine d’horticulteurs de la fédération Tiare Rau no Papara, ravis de pouvoir “enfin” exposer le fruit de leur travail dans un lieu dédié.





“Les pépiniéristes de Tevaritia”, ce sont plusieurs centaines de variétés de plantes ornementales, de fleurs et d’arbres fruitiers. Situé au PK 36,800, l’espace aménagé par la Direction des affaires foncières (DAF) a été inauguré le vendredi 2 mai en présence du ministre du Foncier et du Logement, Oraihoomana Teururai, du ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, de la représentante à l’assemblée Béatrice Le Gayic et des membres de la fédération Tiare Rau no Papara.



Cette vitrine à ciel ouvert marque une avancée majeure pour l’association fondée en 1974 par Tuianu Le Gayic. “Enfin, on a trouvé un terrain pour Tiare Rau !”, se réjouit Béthina Naehu, en tant que présidente. “On le loue à la DAF pendant neuf ans et le prix n’est pas excessif. Tous les exposants sont contents. On est vraiment bien situés avec un accès à la mer juste à côté, où d’autres aménagements sont prévus pour le public”, poursuit l’enseignante à la retraite “passionnée par les plantes depuis 40 ans”.



“C'est très appréciable pour les horticulteurs qui n'ont pas beaucoup de place chez eux”, confirme la vice-présidente, Lisa Teriinohorai. “On peut produire et vendre sur place. Depuis qu'on est là, on est tous très motivés. On vient travailler avec plaisir !”





Premières ventes

Sécurisé, le site de 3.000 m2 accueille 11 producteurs, qui ont déjà pris leurs marques. “C’est idéal ! Avant, on exposait à un fare ‘āmuira’a trois fois par an en février, mai et octobre. C'était beaucoup de travail d'installation et de désinstallation pour deux semaines d'exposition seulement... Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer. Et il y a du passage : la première semaine, on a bien vendu”, indiquent Miri et Alain Cadousteau, parés pour la fête des mères.



Âgés d’une trentaine d’années, Mahinetea Hoata et son compagnon, Teahui Shan, font partie des plus jeunes de l’équipe. Ils sont ravis d’avoir pu bénéficier de cette opportunité pour développer leur activité. “Mon mari est dans l’horticulture depuis ses 16 ans avec ses parents et je me suis lancée avec lui il y a cinq ans. Ça se passe très bien ! Le fait d’être en bord de route avec un grand parking, ça nous arrange, parce que chez nous, ce n’est pas très accessible pour les clients. Ça ne nous empêche pas de continuer à participer aux grandes expositions : on sera bientôt aux Floralies”, confie l’horticultrice, entre deux conseils à une cliente.



La pépinière “Te peho o te mau Tiare Rau” est ouverte du lundi au samedi, de 6 heures à 17 heures. Des animations sont en réflexion pour faire vivre ce lieu. Mi-juin, d’autres horticulteurs de la commune – qui exposaient auparavant à Punaauia – devraient rejoindre la parcelle voisine.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Mai 2025 à 16:41 | Lu 327 fois