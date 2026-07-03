

A Fano Tia veut être remboursé par le Tavini

Tahiti, le 7 juillet 2026 - Plusieurs élus du groupe A Fano Ti'a, demandent à Oscar Temaru, le remboursement des “participations financières personnelles” qu'ils ont engagées pour des dernières territoriales, faute de quoi ils menacent de saisir la justice. “C’est une honte de faire ça (…) surtout qu’il était à l’hôpital entre la vie et la mort” , s’indigne-t-on au Tavini.



Plusieurs élus ont adressé un courrier au président du Tavini et tête de liste lors des territoriales de 2023, Oscar Temaru, le 29 mai dernier, alors même que s



Les signataires rappellent qu’en leur qualité de colistier de la liste Tavini, ces participations financières ont été réalisées dans “un esprit militant et collectif, au service du projet politique porté ensemble devant les électeurs”.



Les élus de A Fano Tia rappellent que le compte de campagne ayant été approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et que leur liste ayant franchi le seuil des 3 % des suffrages exprimés, leur tête de liste, Oscar Temaru, a donc perçu sur son “compte personnel” comme le stipule le code électoral, un remboursement forfaitaire des dépenses engagées. Ces derniers demandent en conséquence le remboursement des sommes qu’ils ont engagées.



Ils précisent, dans ce courrier, que si dans un délai d’un mois aucune réponse ne leur parvenait, même s’ils privilégient “une résolution amiable”, ils se réservent le droit de saisir la justice. Plusieurs élus ont adressé un courrier au président du Tavini et tête de liste lors des territoriales de 2023, Oscar Temaru, le 29 mai dernier, alors même que s on état de santé inquiétait beaucoup de monde. Cette missive exige le remboursement de la participation financière versée au pot commun pour le financement de la campagne électorale.Les signataires rappellent qu’en leur qualité de colistier de la liste Tavini, ces participations financières ont été réalisées dans “un esprit militant et collectif, au service du projet politique porté ensemble devant les électeurs”.Les élus de A Fano Tia rappellent que le compte de campagne ayant été approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et que leur liste ayant franchi le seuil des 3 % des suffrages exprimés, leur tête de liste, Oscar Temaru, a donc perçu sur son “compte personnel” comme le stipule le code électoral, un remboursement forfaitaire des dépenses engagées. Ces derniers demandent en conséquence le remboursement des sommes qu’ils ont engagées.Ils précisent, dans ce courrier, que si dans un délai d’un mois aucune réponse ne leur parvenait, même s’ils privilégient “une résolution amiable”, ils se réservent le droit de saisir la justice.

“Honnêtement, je ne me suis pas occupé de ça” Interrogé à ce sujet, le président du groupe A fano Tia à l’assemblée, Tematai Le Gayic, assure que c’est leur “droit (…) la loi l'oblige si on lui impose”. Il estime que les dépenses sont “engagées par tout le monde” et qu’un remboursement, pour le moins au prorata temporis, leur est dû.



Le jeune élu rappelle que cette démarche “ne date pas d’hier”. En 2023 déjà, “certains élus ont voulu être remboursés”. En effet Pauline Niva, Élise Vanaa, Béatrice Le Gayic et Odette Homai ont exprimé cette volonté lors d’un comité de majorité. “Avec toutes les péripéties autour du Tavini, on n'est pas allé jusqu'au bout (…). Après, pour renforcer la volonté des élus, on a formalisé cette demande.” Il rappelle que des discussions sur ce sujet ont été entamées avec Oscar Temaru depuis “plusieurs mois”. Il explique que si la commune de Faa’a a reçu le courrier le 29 mai dernier, alors même qu’Oscar Temaru était toujours hospitalisé à Taaone, n’incombe pas de sa responsabilité. “Honnêtement, je ne me suis pas occupé de ça (…). La procédure est partie auprès du secrétariat, c'est lui qui a engagé les choses au niveau de la mairie de Faaa (…).”



À ce jour, si les signataires n’ont eu aucun retour d’Oscar Temaru, pas question pour Tematai Le Gayic d’intenter quoi que ce soit contre le leader indépendantiste : “J'attends qu'il aille bien pour ça.” Il dit qu’Oscar Temaru était “enclin” à les rembourser “donc, on va attendre qu'il se rétablisse. Et ensuite, on va retourner en discuter avec lui”.



Tematai le Gayic précise que lors de leur dernière rencontre, Oscar Temaru leur avait demandé “d'avoir des candidats communs pour les sénatoriales et de partir ensemble pour les territoriales (…). Pour lui, le Tavini, c'est Tony, A Fano Tia, c'est Moetai. Et lui, il est au-dessus de ces deux partis (…). C'est comme ça qu'on voyait les choses. Il y a même une proposition à ce qu'il soit président d'honneur de A Fano Tia”.

“C’est une honte de faire ça”



Selon les propos recueillis au sein du Tavini “il n’y a aucune obligation de rembourser (…). On donne normalement aux têtes de liste et ils font ce qu'ils veulent avec (…). En plus dans le courrier les signataires ne demandent pas à être remboursés au prorata, ils demandent à être remboursés en totalité”.



Au sein du parti bleu ciel, ils sont plusieurs à rappeler qu’en “deux mois ces élus se sont largement remboursés ce qu’ils ont investi”. Et certains élus Tavini de rajouter que “plusieurs élus n’ont pas respecté leur engagement de verser une cotisation mensuelle au parti”.



Certains précisent même que si le parti avait compté que sur leur argent “on ne serait pas aller bien loin car cela ne couvrait pas du tout les frais engagés. Heureusement que des proches, des personnes qui sont dans le Tavini depuis longtemps, ont mis la main à la poche ou sont allés voir leurs amis pour aider le parti (…)” Quant à la demande de remboursement faite par les élus de A Fano Tia, elle suscite l’indignation : “C’est une honte de faire ça (…) surtout qu’il était à l’hôpital entre la vie et la mort et que tout le monde s’inquiétait pour lui.”



Il est même des proches du Tavini pour rappeler que la “petite contribution” des élus A Fano Tia “n’est rien à côté de ce qu’ils vont toucher pendant cinq ans à l’assemblée, c’est-à-dire 40 millions de francs”.



Contactée l’élue non-inscrite



Rappelons, pour finir, qu’au sujet de cette demande de remboursement, la CNCCFP est on ne peut plus claire : “Le montant du remboursement [des frais de campagne] est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser son remplaçant ou ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale.” Selon nos informations, le leader indépendantiste Oscar Temaru, n’aurait pas gardé cet argent, il l’aurait même “comme à son habitude tout reversé” sur le compte du parti estimant que “c’est un travail du Tavini et des élus Tavini. Il ne na pas garder pour lui”.Selon les propos recueillis au sein du Tavini “il n’y a aucune obligation de rembourser (…). On donne normalement aux têtes de liste et ils font ce qu'ils veulent avec (…). En plus dans le courrier les signataires ne demandent pas à être remboursés au prorata, ils demandent à être remboursés en totalité”.Au sein du parti bleu ciel, ils sont plusieurs à rappeler qu’en “deux mois ces élus se sont largement remboursés ce qu’ils ont investi”. Et certains élus Tavini de rajouter que “plusieurs élus n’ont pas respecté leur engagement de verser une cotisation mensuelle au parti”.Certains précisent même que si le parti avait compté que sur leur argent “on ne serait pas aller bien loin car cela ne couvrait pas du tout les frais engagés. Heureusement que des proches, des personnes qui sont dans le Tavini depuis longtemps, ont mis la main à la poche ou sont allés voir leurs amis pour aider le parti (…)” Quant à la demande de remboursement faite par les élus de A Fano Tia, elle suscite l’indignation : “C’est une honte de faire ça (…) surtout qu’il était à l’hôpital entre la vie et la mort et que tout le monde s’inquiétait pour lui.”Il est même des proches du Tavini pour rappeler que la “petite contribution” des élus A Fano Tia “n’est rien à côté de ce qu’ils vont toucher pendant cinq ans à l’assemblée, c’est-à-dire 40 millions de francs”.Contactée l’élue non-inscrite Hinamoeura Cross Morgant, radiée du Tavini le 25 novembre 2025, assure quant à elle ne “jamais” avoir demandé à être remboursée des frais engagés lors de la campagne car “c’est quand même grâce à Oscar Temaru que je suis aujourd’hui à l’assemblée”, dit-elle.Rappelons, pour finir, qu’au sujet de cette demande de remboursement, la CNCCFP est on ne peut plus claire : “Le montant du remboursement [des frais de campagne] est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser son remplaçant ou ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 7 Juillet 2026 à 19:37 | Lu 1782 fois



