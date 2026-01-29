

​Fermeture du marché de Papara : la déception des exposants

Tahiti, le 11 février 2026 – Le marché de Papara a fermé ses portes ce lundi. Artisans et vendeurs de produits alimentaires ont vidé les lieux à contre-cœur, faute d’alternative. Selon la maire de Papara, Sonia Taae, cette décision est motivée par l’organisation des élections municipales, mais aussi par des problèmes de conformité.





Le marché de Papara, sous le grand chapiteau situé devant la mairie, a fermé ses portes ce lundi. La quarantaine d’artisans et de vendeurs de produits alimentaires ont vidé les lieux et les grilles restent closes pour une durée indéterminée.



Du côté des exposants, c’est la déception. “J’étais présente pratiquement tous les jours depuis trois ans. On a eu du mal à faire connaître le marché de Papara, mais c’est venu petit à petit. On était ouvert tous les jours, quasiment toute l’année. Ça nous coupe dans notre élan”, regrette une artisane, très émue. “Ça fait mal au cœur parce que certaines dépendaient uniquement de ce marché. Et aujourd’hui, elles n’ont pas d’alternative pour s’installer ailleurs. Elles sont parties avec le sourire, mais c’est dur ! On remercie tous ceux qui sont passés nous voir, aussi bien les locaux que les touristes. Ce marché était vivant : ça animait Papara !”



Tous espèrent pouvoir réinvestir le site au plus vite, d’autant que cette fermeture tombe mal, à l’approche des élections municipales, mais aussi d’un point de vue commercial. “On aurait aimé aller jusqu’au dimanche 15 février pour profiter de la Saint-Valentin, mais malheureusement, le marché a été fermé une semaine avant. C’est dommage, car ça fait partie des périodes de l’année où on tourne bien. On subit vraiment les problèmes de conformité”, remarque un autre membre de l’équipe artisanale.



​Bureaux de vote et conformité

Cette décision “temporaire”, motivée par l’accueil des bureaux de vote de la commune, est également liée à des impératifs de mise aux normes, comme nous l’a confirmé la maire de Papara, Sonia Taae : “Nous avons informé les mama en fin d’année dernière. Je sais que certaines sont découragées. Je comprends leur situation, mais nous n’avons pas d’autre site à leur proposer. Il y a la salle Arioi qui appartient à la commune, mais il y a des travaux à faire. Normalement, le plan A, c’est que les élections se tiennent sous le chapiteau. On attend la décision du service de l’Urbanisme par rapport à la conformité. On a fait les travaux demandés et on a fourni tous les papiers, mais ça fait un an et demi qu’on attend. Je garde espoir par rapport au Pays.”



Trois ans après son inauguration en février 2023, le site risque de ne pas être en mesure d’accueillir les bureaux de vote. Si tel est le cas, les élections pourraient se tenir à l’école Apatea, le chapiteau de Hotu Maru étant lui aussi fermé. Si l’issue se révèle finalement favorable, les exposants devront attendre le second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, avant de pouvoir réinvestir les lieux, dans le meilleur des cas.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 11 Février 2026 à 15:53




