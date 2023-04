Papara : Chassé-croisé entre le Tapura et le Tavini

Tahiti, le 16 avril 2023 - A Papara, le Tapura et le Tavini ont quasiment échangé leur score de 2018. Le Tavini arrive désormais largement en tête avec 45,1% des suffrages, soit 20,5 points de plus qu'en 2018, et gagne 960 voix. Le Tapura quant à lui passe de 41,8% à 20,4% et perd 1 059 voix. La tendance constatée aux législatives s'accentue. Le Tavini était arrivé en tête avec 458 voix d'avance au premier tour. L'écart est désormais de 1 111 voix. Bruno Sandras, ex-maire de la commune et tête de liste du Amuitahira'a, arrive quatrième avec 13,6%, un point derrière la liste du A Here ia porinetia.



