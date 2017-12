Panique dans un lycée japonais: des sangliers débarquent

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 06/12/2017 - Deux sangliers ont fait un chahut d'enfer dans un lycée de Kyoto (ouest), chargeant dans des salles de classe, dévalant des escaliers et s'offrant même une baignade dans le bassin de l'établissement, qui a dû brièvement interrompre une session d'examens.



La télévision japonaise montrait des images amateurs d'un sanglier sauvage dans une salle de classe heureusement déserte, se cognant le groin à plusieurs reprises contre des portes vitrées, cherchant visiblement à s'échapper.

Sur d'autres images tournées ailleurs dans l'établissement, un sanglier furetait dans des poubelles, avant de gravir des escaliers au pas de charge, tandis qu'un autre barbotait tranquillement dans un vaste bassin d'extérieur.

"J'ai été très surpris de voir ça", a confié un lycéen à la chaîne Nippon TV. "Ils étaient super rapides".

Les élèves étaient en train de passer des examens semestriels quand les invités surprise ont fait leur apparition lundi matin dans l'enceinte de cet établissement, situé à la lisière d'une forêt.

Les deux bêtes ont été tuées par des décharges de pistolet à impulsion électrique, a précisé jeudi à l'AFP un porte-parole de la ville de Kyoto.

Des sangliers sauvages apparaissent de plus en plus dans des villes japonaises, en raison de la destruction de leur habitat naturel par l'homme, selon des spécialistes.