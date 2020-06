Pakistan : le bilan monte à 18 morts dans l'effondrement d'un nouvel immeuble à Karachi

Karachi, Pakistan | AFP | mardi 09/06/2020 - Le bilan des victimes de l'effondrement d'un bâtiment à Karachi est passé à 18 morts mardi, et le décompte macabre devrait encore augmenter, ont déclaré les responsables, trois mois après une catastrophe similaire dans la mégalopole du Sud pakistanais.



L'immeuble résidentiel de cinq étages abritant une quarantaine d'appartements s'est effondré dimanche dans le quartier populaire de Lyari. Une trentaine de personnes étaient présentes chez elles à ce moment-là, selon Sharjeel Kharal, le chef de la police du district ouest de Karachi.



Les autorités ont d'abord estimé à sept le nombre de morts. Mais mardi, onze autres corps ont été retirés des décombres.



"Jusqu'à présent, 18 corps ont été retrouvés", a encore déclaré M. Kharal.



Muqaddas Haider, un haut responsable de la police, a confirmé ce bilan, ajoutant que six blessés avaient été sauvés jusqu'à présent.



Les désastres du genre ne sont pas rares au Pakistan, du fait notamment de l'utilisation de matériaux de faible qualité et du non-respect des normes.



En mars, près d'une trentaine de personnes avaient déjà péri dans un autre quartier de Karachi lorsque l'immeuble dans lequel elles se trouvaient s'était effondré. Les fondations de cet édifice avaient été prévues pour quatre étages, mais un cinquième avait été bâti illégalement.



Les autorités de Karachi ont classé environ 150 immeubles d'habitation et de bureaux comme dangereux et ont demandé aux habitants de partir.



"Nous avions également émis des avis à destination des résidents de cet immeuble car il n'était pas digne d'être habité", a déclaré Ali Mehdi, un haut fonctionnaire de l'autorité locale de la construction.