Paka : le beau plant était un mauvais plan

Tahiti, le 9 mars 2020 - Le président de l’association Tahiti Herb Culture, Karl Anihia, a été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de « détention » et « transport » de stupéfiants. L’homme, auquel il reproché d’avoir planté un pied de paka le 5 mars dernier devant l’assemblée de Polynésie française, a demandé un renvoi pour préparer sa défense. Il sera donc jugé le 30 mars prochain.



Karl Anihia, le président de l’association Tahiti Herb Culture, a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour répondre de « transport » et détention » non autorisés de paka.



Lors d’une manifestation organisée le 5 mars dernier, Karl Anihia avait planté un pied de paka de deux mètres devant l’assemblée de Polynésie française afin de revendiquer la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Dès le lendemain, il avait été convoqué à la DSP de Papeete puis placé en garde à vue. Il avait ensuite été déféré devant le procureur de la République puis présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’avait placé sous contrôle judiciaire.



Présenté en comparution immédiate lundi, Karl Anihia est arrivé au tribunal en compagnie d’une trentaine de militants de l’association qu’il préside depuis 2013. Il a demandé un renvoi pour préparer sa défense.