Paka, 645 pieds détruits par la gendarmerie vendredi soir à Papara

Tahiti, le 20 mars 2023 – La brigade de Papara a mené une opération d'envergure avec la saisie de 645 pieds de paka, ce week-end. Parallèlement, 210 personnes ont été contrôlées dans un “point de deal” connu de la commune.



La brigade de Papara a conduit une opération anti-paka d'envergure vendredi dernier. Avec l’appui d'un hélicoptère, les gendarmes ont, selon un communiqué, saisi et détruit “645 pieds de cannabis” sur le secteur de Papara et de Teva I Uta. Huit personnes ont été identifiées et entendues par les forces de l'ordre. Les prévenus doivent passer devant la justice très prochainement. Le lendemain de cette saisie d’envergure, sur réquisition du procureur de la République, une autre opération d’ampleur a été effectuée de 22 heures à 2 heures du matin dans le même secteur. Les 23 gendarmes, avec le renfort de 12 policiers municipaux ont contrôlé 210 personnes, vers le “pont de l'Est" connu pour être un "point de deal” dans la commune. “16 infractions sur les produits stupéfiants” ont été relevées et “43 sticks d'herbe de cannabis ont été saisis”. Ces opérations font suite à celle conduite le 7 mars dernier dans la même zone, où 711 pieds de paka avaient déjà été détruits.



Depuis le début de l'année, la gendarmerie a “procédé à la destruction de 7 300 pieds”, soit 20% de plus que l'année dernière à la même période, alors que les infractions à la “législation sur les stupéfiants” sont en hausse de 29,9%