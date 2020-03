Pain surprise pour les plus démunis de Paea

Tahiti, le 30 mars 2020 - Une quarantaine d’agents de la commune de Paea se sont mobilisés hier matin dès 5h30 pour distribuer du pain aux familles les plus démunies de la commune. Une action qui se répètera pendant 32 jours grâce au partenariat entre la municipalité et des magasins de Paea.



Ce lundi matin, une quarantaine d’agents de la commune de Paea se sont mobilisés dès 5h30 pour pouvoir distribuer du pain aux familles les plus démunies de la commune. En effet, les gérants des magasins Laut et Orofero ont collaboré avec la municipalité pour leur fournir 600 pains à 53 Fcfp contre 57 Fcfp d’ordinaire. La commune a financé 30 jours de fourniture de pain et les boulangers lui ont offert deux jours de plus. L’action a été financée par le budget des restaurants scolaires. Ainsi, la commune a été divisée en cinq secteurs, avec 21 foyers par quartier. En tout, ce sont 105 familles qui recevront du pain frais à leur domicile.