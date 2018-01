Page enfant : Découvre Louis Braille, sa vie et son œuvre

PAPEETE, le 2 janvier 2018 - Jeudi c'est la journée internationale du braille. Des manifestations sont organisées pour célébrer la naissance de Louis Braille à l'origine de ce qui est, en fait, un alphabet tactile. Si, en Polynésie, il n'y a pas d'événement particulier ce rendez-vous est tout de même l'occasion d'en savoir plus sur l'homme, son accident et son alphabet.



Louis Braille est un homme célèbre. Il repose au Panthéon parmi les plus illustres françaises et français. Le panthéon est un bâtiment situé dans le 5ème arrondissement de Paris (France). Il honore les grands personnages qui ont marqué l'histoire de France. Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin, André Malraux ou bien encore Simone Veil y sont inhumés (ça veut dire enterrés).



Pourquoi Louis Braille est-il si connu? Parce qu'il a inventé le braille, cet alphabet tactile qui permet aux personnes aveugles ou fortement malvoyantes de lire un texte traduit dans ce langage. Le braille c'est un système d'écriture tactile à "points saillants".



Un caractère (une lettre, une ponctuation, un chiffre) est représenté par six points "rangés" en deux colonnes. Chaque caractère est formé par un à six points en relief. Par exemple, le "C" est représenté par les deux points supérieurs, ceux qui sont en haut des deux colonnes. Au total, le braille permet de représenter jusqu'à 63 caractères.



Louis Braille (1809/1852) n'est pas né aveugle. Il a eu un accident quand il était jeune alors qu'il était dans l'atelier de son père. Il avait alors 3 ans. Son œil blessé s'est infecté. L'infection s'est étendue aux deux yeux et le jeune Louis a fini par perdre la vue. Ses parents, conscients de l'importance de l'instruction, ont réussi à l'envoyer à l'institution royale des jeunes aveugles.



Il a découvert là-bas, un système d'écriture/lecture existant pour les aveugles. C'était celui de Charles Barbier. Ce système s'appelait la sono-graphie car il fonctionnait à partir de sons. Il ne prenait donc pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les chiffres. Ce qui n'était pas satisfaisant pour Louis braille qui a imaginé un autre système, le sien. Le système Louis Braille a fini par séduire le monde entier.