Paea en eaux troubles

Une large partie du rapport de la CTC sur la gestion de la commune de Paea concerne l’absence d’une eau potable sur la totalité de la municipalité. Le “taux de conformité” de l’eau potable à Paea a certes atteint 71% en 2016, mais pour retomber à seulement 39% en 2017. Comme dans plusieurs communes de Polynésie, l’absence de compteurs d’eau oblige la mairie à pratiquer une facturation au forfait “éloignée du coût réel du service”. Le budget annexe de l’eau est donc largement alimenté par des subventions qui grèvent le budget général de la commune.



La chambre constate également que le réseau de distribution ancien comprend des fuites “significatives”. Un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été produit en mars 2016. Mais il n’a jamais été discuté en conseil municipal. A partir d’hypothèses de production et de consommation, ce document envisageait un taux de rendement compris entre 34 et 49 %. “Soit un résultat médiocre”, précise la chambre, “sur 100 litres d’eau produits ou achetés, seuls, en effet, 34 à 49 litres parviennent aux abonnés”. A cause d’un rendement aussi faible, la CTC note qu’entre 3,7 et 4,8 millions de mètres cube d’eau produits par la commune “ont été gaspillés chaque année” : “Entre 2014 et 2018, la commune a donc perdu l’équivalent d’au moins 2,5 années de production”.



La CTC note que “quelques progrès sont toutefois enregistrés” puisque des actions ont été engagées depuis 2017 “par l’amorce de travaux de remplacement de conduites, et par la pose des premiers compteurs ». La commune a indiqué avoir pour objectif de se doter d’un service moderne d’ici 2021, en offrant à tous, une eau potable facturée au réel.