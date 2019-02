Paea : l'auteur du coup de feu condamné à quatre ans ferme

À la barre du tribunal, l'homme, dont le casier judiciaire est vierge, écoute le rappel des faits sans réagir. Les conclusions des enquêteurs de la police technique, évoquées par l'un des trois magistrats, démontrent que le coup de feu était "orienté vers la victime" et qu'il aurait pu avoir des "conséquences bien plus dramatiques" . Interrogé sur un tel accès de violence, le prévenu émet des regrets en expliquant qu'il était "possédé" le jour des faits et qu'il n'a pas agi de manière préméditée. Selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, l'homme est particulièrement fier et aurait des antécédents de passages à l'acte de type "psychopathique" assortis de "troubles paranoïaques" qui seraient responsables de l'altération de son discernement.



L'homme a finalement été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans. Il devra se faire soigner, indemniser les victimes et a l'interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.