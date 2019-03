Pacific M event souffle sa 1ère bougie

PAPEETE, le 28 février 2019 - François Taata a fondé Pacific M event il y a un an. Pour marquer le coup, il organise un événement spécial au Morrison’s le 9 mars avec, en guest star DJ STYX 687. Arrivant de Nouvelle-Calédonie, il est considéré comme le meilleur DJ du Style Zouk.



" Il a plus de 35 millions de vu sur Youtube ", affirme François Taata à propos de DJ STYX 687 considéré. " Il est notre invité pour la soirée organisée le 9 mars à l’occasion des un an de Pacific M event. "



Pacific M event a déjà permis la mise en place du Tahiti Move Festival. " Un des plus grands festivals jamais organisé sur le fenua, qui s'est déroulé sur les plateaux de Outumaoro le 4 mai dernier, avec le top 6 des DJ de Polynésie, à savoir Tommy Driker, Mackom, Mazek, Nasty, Seckom et Crose, Eto, le groupe Irie Locals et le duo Fred Garbutt & Biggie ", rapporte François Taata. Cet évent avait séduit un public de 3000 personnes.



" Mais ce n’est pas tout, il y a eu également The Final Student Day à l’Helios le 8 juin dernier avec le top 6 des Dj de Polynésie et l'After Hawaiki Nui au night club récif de Bora Bora avec Tommy Driker, Seckom, Nasty le 2 novembre et DJ ASH à l’Hélios le 9 et le 17 novembre au Morrison’s. " DJ, originaire de l'île Maurice, DJ ASH est considéré comme le "le prince du moombahton".



Le 9 mars à l’occasion de la soirée The First Year, il y aura en plus de DJ STYX 687, Aremistic, Teriitua du code 98, les Irie Locals ainsi que Seckom, Tommy et TDW.