

Pacific Genius - Une soixantaine de lycéens en immersion numérique

Tahiti, le 3 novembre 2025 - Ce lundi, les lauréats du concours Pacific Genius se sont retrouvés au RSMA de Arue pour une semaine d'immersion numérique. L'objectif : démystifier le numérique, créer des vocations et faire découvrir les métiers du secteur. Cinq jours de découvertes et de défis qui se clôtureront à la présidence de la Polynésie française, ce vendredi, à l'occasion d'un hackathon imaginé spécialement pour ces jeunes informaticiens en herbe.



Ils étaient plus de 200 candidats à avoir participés au concours Pacific Genius, du 26 septembre au 15 octobre dernier, et seulement une soixantaine d'entre eux ont été sélectionnés pour cette semaine d'immersion numérique au RSMA. Organisé conjointement par la présidence de la Polynésie française et la Direction générale de l'économie numérique, le projet Pacific Genius a pour ambition de révéler les jeunes talents du numérique en Polynésie : “Cet événement est consacré à nos jeunes lycéens qui ont déjà une certaine appétence pour le numérique, mais également à ceux qui se cherchent”, assure Peter Meuel, coordinateur pédagogique de l'événement. “L'idée étant de démystifier le numérique et ses métiers. Nous savons que c'est un secteur porteur. La Polynésie a besoin de professionnels dans le numérique, et nos jeunes ont besoin d'un emploi, du coup, nous leur permettons pendant cinq jours de se familiariser avec l'ensemble de ces activités.”



Et les intentions du Pays sont claires : révéler les talents, casser les clichés, sensibiliser aux enjeux de société, inspirer avec des parcours professionnels variés, stimuler la créativité et l'engagement, et créer une expérience collective mémorable. Et pour ce faire, l'organisation s'est évertuée à proposer un programme méthodique concret. En effet, dès le deuxième jour, les élèves seront confrontés à une série de défis pratiques mettant en évidence “comment certains problèmes sont impossibles à résoudre dans un délai raisonnable sans l'utilisation des outils et de la pensée informatique”. Au troisième jour, les jeunes informaticiens seront sensibilisés à la cybersécurité, toujours au travers d'ateliers pratiques, avant de pouvoir, dès le lendemain, rencontrer les différents acteurs de l'industrie. Enfin, le cinquième et dernier jour, les élèves de lycée devront prototyper et présenter des solutions, “démontrant ainsi comment la technologie peut avoir un impact concret sur le monde”.



“Il n'y a pas besoin d'avoir 20/20 en mathématiques pour être un bon informaticien”, souligne Peter Meuel. “De nos jours, être un informaticien, c'est devenu tellement vaste. Il y a 20 ans, lorsque l'on disait que l'on était informaticien, on codait, on créait des applications. Aujourd'hui, nous avons besoin de chefs de projet, de personnes en charge de la cybersécurité ou encore d'artistes pour la créativité numérique.”



Rédigé par La rédaction le Lundi 3 Novembre 2025 à 14:32 | Lu 266 fois



