

PK 43 : le chantier freiné par des lavatubes

Tahiti, le 27 avril 2026 - La sécurisation colossale du talus du PK 43 à Hitia’a ne se passe pas comme prévu : la découverte de plusieurs cavités a nécessité la suspension du chantier par mesure de sécurité, la reprise de la géométrie du terrassement et la réalisation d’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement pour augmenter les volumes à extraire. Un report d’un an est envisagé sur le planning, qui reste prévisionnel : les travaux devraient s’achever fin 2026 avant de passer à la réfection de la route.





Près de trois ans après les intempéries et l’éboulement du 28 juillet 2023 qui avait paralysé la côte est, le chantier de sécurisation du talus du PK 43 à Hitia’a donne du fil à retordre à la Direction de l’équipement. Lors du dernier point presse organisé sur place en juin 2025, les prévisions tablaient sur une fin des travaux de terrassement en décembre 2025, puis de réfection de la route mi-2026. Mais c’était sans compter sur la découverte de plusieurs lavatubes de 1 à 2 mètres de diamètre en septembre dernier.



“Monter à 170 000 m3”

“Par sécurité pour l’entreprise, du fait du risque d’effondrement et d’accident sur des zones sous-terraines non pleines avec de gros engins, le chantier a été suspendu et nous avons refait des sondages avec le labo TP. On a repris la géométrie du terrassement du talus : au tout début du chantier, on a commencé avec un volume de 110 000 m3, mi-2025 on pensait finir à 140 000 m3 et là on doit monter à 170 000 m3”, explique Marc Pasquier, chef de l’arrondissement infrastructures.



Administrativement, cette augmentation des volumes de déblaiement a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement en début d’année. Elle est associée à une consultation publique du 28 avril au 26 mai 2026 à Hitia’a o te Ra, comme annoncé récemment par la Direction de l’environnement (Diren) qui précise que les travaux prévoient le déplacement de 60 000 m3 de matériaux. Dans l’attente des autorisations nécessaires, la reprise effective des travaux est donc envisagée en juin.





Report d’un an

Un aléa qui devrait faire grimper la facture : lors du lancement des travaux de rectification du virage en septembre 2023, le montant annoncé était de 350 millions de francs pour 22 mois, financé à 70 % par l’État et 30 % par le Pays. D’autant que, sur la base de ces nouvelles données, la méthode de travail a été adaptée : elle consistera à refaire une expertise à chaque nouveau redan pour s’assurer de l’absence de cavités. Les terrassements devraient s’achever fin 2026 et la réhabilitation de la chaussée mi-2027. Ce planning remanié reste toutefois prévisionnel au vu de la complexité de ce chantier colossal longé par la route territoriale.



La circulation alternée restera en place pendant encore plusieurs mois. Des “micro-phases” de fermeture pourraient être envisagées en période de vacances scolaires, comme précédemment. “Rien n’est encore programmé. On ne le fera que si c’est indispensable et ce sera annoncé en amont”, rassure Marc Pasquier. En attendant, les usagers réguliers ont sans doute remarqué que la durée des feux de chantier a été rallongée ; une mesure de sécurité prise pour laisser le temps au dernier véhicule de la file de traverser la zone sensible, et ainsi limiter les risques de face-à-face.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 27 Avril 2026 à 17:08 | Lu 2907 fois



