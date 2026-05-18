

Le lycée Taiarapu Nui dans la tourmente

Tahiti, le 11 juin 2026 – Que se passe-t-il au lycée polyvalent de Taravao ? Selon nos informations, le proviseur et ses deux adjoints sont en arrêt maladie. Afin d’assurer le bon déroulement de la fin de l’année scolaire et des examens, la ministre de l’Éducation a réuni les professeurs et les agents ce jeudi après-midi. L’intérim sera temporairement assuré par la principale du collège de Paopao.





Fin d’année scolaire mouvementée au lycée polyvalent Taiarapu Nui. La situation est suffisamment préoccupante pour que la ministre de l’Éducation et le vice-recteur se soient déplacés en personne, ce jeudi après-midi, afin de rencontrer les professeurs et l’ensemble du personnel.



Selon nos informations, le proviseur est hospitalisé en unité psychiatrique depuis la fin de la semaine dernière. Le chef d’établissement, sur le départ au terme de quatre années de direction à Taravao, avait dénoncé début 2026 une dégradation des conditions de travail des personnels de direction du secondaire, chiffrées dans un livre blanc qu’il avait relayé en tant que secrétaire académique du Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN) affilié à la fédération de l’Union nationale des syndicats autonomes (Unsa-Éducation) en Polynésie française.



Ses deux adjoints de direction sont également en arrêt maladie. “Ce n’est pas évident : ça fait une semaine qu’on est dans le flou ! Heureusement, les collègues assurent complètement pour les examens. On reste une équipe soudée malgré l’absence de chefs”, nous a confié un agent. Ces derniers jours, l’intérim était assuré par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.



“Finir l’année sereinement”

Au sortir d’une première réunion du conseil d’établissement, ce jeudi, un membre de l’association des parents d’élèves (APE) a paru confiant : “La principale du collège de Paopao va assurer l’intérim à partir de lundi. Tout se passe normalement au niveau des cours et des examens. Des parents sont désolés dans le sens où les enfants ont préparé leurs examens toute l’année, mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir.”



Une seconde entrevue a rassemblé l’ensemble des professeurs et des agents de l’établissement au réfectoire. “En période d’examen, les tensions sont toujours vives et les professeurs comme les personnels non-enseignants sont fortement mobilisés. Je suis venue leur annoncer comment j’allais renforcer l’équipe pour finir l’année sereinement et préparer la rentrée avec un personnel en plus pour permettre aux personnes qui ne sont pas là de se reposer”, a tenu à rassurer Samantha Bonet-Tirao, interrogée à l’issue. La ministre s’est néanmoins gardée de commenter davantage les tenants et les aboutissants de cette situation inédite. “Nous allons accueillir un nouveau proviseur, recruté début 2026, et il faut remercier l’équipe de direction en place, car tout le travail qui est mené a été anticipé. L’organisation des examens se passe bien et nos élèves sont entre de bonnes mains”, a-t-elle ajouté.



​Doléances et difficultés

Le personnel, qui a globalement apprécié cette rencontre, a profité de l’occasion pour évoquer certaines doléances et difficultés, dont la situation d’une partie des ateliers professionnels fermés pour vétusté. Des subventions ont été accordées en vue de leur rénovation, nous a confirmé la représentante du gouvernement. Samantha Bonet-Tirao assure également avoir entendu les revendications du SNPDEN-Unsa, pour lesquelles “des pistes concrètes” seront présentées prochainement.



Par ailleurs, selon nos informations, un audit pourrait être mis en place au sein de l’établissement au cours de la prochaine année scolaire, en réponse à des tensions hiérarchiques signalées par certains membres du personnel.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 11 Juin 2026 à 19:18 | Lu 980 fois



