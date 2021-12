Pōtiki, le petit dernier de Patricia Grace

Tahiti, le 20 décembre 2021 - Pōtiki, le petit dernier est le nouveau roman de Patricia Grace paru chez Au Vent des îles. Il est un témoignage porté par une multitude de voix, il mêle les mythes des temps anciens aux réalités du présent.



Patricia Grace est une pionnière de la littérature māori. Elle a notamment signé Chappy (Au Vent des îles, 2018) et Pōtiki, le petit dernier qui est sorti en France 1993 (en Nouvelle-Zélande en 1986). Il vient d'être réédité par Au Vent des îles, restant toujours d'actualité. Ce roman déjà récompensé de plusieurs prix dresse le portrait d'une communauté d'un paisible village côtier de Nouvelle-Zélande prête à tout pour protéger son mode de vie, sa culture et son patrimoine.



Dans un paisible village côtier de Nouvelle-Zélande, une communauté vit de la terre et de la mer, ensemble, sur la terre de leurs ancêtres. Aussi, la colère gronde lorsque des promoteurs immobiliers veulent s’approprier des terres ancestrales.



Tandis que la peur et la confusion règnent au village, la perspective de l’argent en motive pourtant certains. Le jeune Tokowaru-i-te-Marama, appelé Pōtiki, le benjamin de la fratrie, "l’enfant prophète", né avec de nombreuses malformations mais doté de clairvoyance, ressent que de lourds changements s’annoncent et rejoint l’opposition qui siège devant les bulldozers déchaînés face à la perspective d’un nouveau complexe hôtelier. Le paroxysme des affrontements éclate lorsque le marae est menacé. S’ils veulent défendre leurs terres ancestrales contre cette menace, les habitants doivent s’unir pour survivre.



Le roman est aussi touchant qu'émouvant, délicat, rythmé par la poésie de Patricia Grace, porté par la puissante solidarité de ses personnages, leur respect et leur volonté. Il a été traduit par Jean Anderson et Marie-Laure Vuaille-Barcan qui nous offre une vue sur la précieuse culture de nos voisins et précisent que " traduire Patricia Grace est toujours une gageure, et Pōtiki nous a confrontées à des défis tout particuliers. Écrit dans une langue riche qui alterne les passages poétiques et les passages plus prosaïques, teintée de structure typiquement néo-zélandaise māori, voilà un texte qui requiert des stratégies traductives innovantes et respectueuses de ces variétés stylistique ".