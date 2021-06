Ouverture du programme national « Création en cours » à Mataiea

Tahiti, le 18 juin 2021 - À l’invitation de l’école de Ma’iripehe de la commune associée de Mataiea, l’administrateur des subdivisions administratives des îles du vent et des îles sous le vent, Guy Fitzer, a assisté jeudi à l’ouverture de l’exposition « Création en cours » aux côtés de Tearii Alpha, maire de la commune de Teva I Uta.



Invités par des élèves des classes de CM1 l’école de Ma’iripehe dans la commune associée de Mataiea et des artistes Morgane Bel et Margaux Bigou, l’administrateur des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer, a assisté à l’ouverture de l’exposition « Création en cours » jeudi, en présence de Tearii Alpha, vice-président de la Polynésie française et maire de la commune de Teva I Uta.



Après avoir été accueillis par le directeur de l’école, Rainui Tirao accompagné des enseignants et de l’équipe pédagogique de l'école, un Oreo et un chant d’accueil ont été offerts par les enfants aux invités présents. Accompagnés par deux artistes plasticiennes formées dans des écoles nationales supérieures d’art et de design françaises et américaines, les enfants ont livré le fruit de leurs travaux dans le but de s’approprier et transmettre le désir de lire en transformant le livre en objet familier. Les artistes Morgane Bel et Margaux Bigou ont réussi à partager avec les artistes en herbe leurs passions à travers les thèmes du voyage et du rivage.



Parmi les créations, les invités ont pu découvrir, un fanzine (un « magazine » fait par un « fan »), une boîte à livres et de nombreux objets originaux tournés vers une idée simple : faire aimer le livre et la lecture en général.